শিশু সুরক্ষায় সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি শিশুদের ৬ দফা ইশতেহার: একশনএইড

একশনএইড বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নেবেন। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে সরকার, রাজনৈতিক দল ও সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতিশ্রুতি, নীতি ও কর্মসূচিতে শিশুদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে ৬ দফার একটি ইশতেহার প্রকাশ করা হয়েছে। এই ইশতেহারের মাধ্যমে শিশুদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা; স্বাস্থ্য সুরক্ষা; শিশুদের মতামত ও অংশগ্রহণ; সাইবার নিরাপত্তা এবং জলবায়ু ন্যায়বিচার ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বাল্য বিয়ে, শিশুশ্রম ও সহিংসতা বন্ধে কঠোর আইন প্রয়োগের আহ্বান জানায় ২ শতাধিক শিশু।
আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) রাজধানীতে অবস্থিত বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে দুই শতাধিক শিশুর উপস্থিতিতে ‘শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০২৫’ উদযাপন উপলক্ষ্যে একশনএইড বাংলাদেশ আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই জোরালো দাবি জানানো হয়।
উক্ত ঘটনার প্রেস রিলিজ ও ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি প্রকাশের মাধ্যমে শিশু সুরক্ষায় আমাদের আন্দোলনের পাশে থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।