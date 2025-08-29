শীতলক্ষ্যা নদী থেকে উদ্ধারকৃত গলাকাটা লাশের পরিচয় মিলেছে

নারায়ণগঞ্জ বন্দরের কুড়িপাড়া স্কুলমাঠ সংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদী থেকে উদ্ধারকৃত মস্তকবিহীন অজ্ঞাত যুবকের পরিচয় শনাক্ত করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন(পিবিআই)।
নিহত যুবকের নাম হাবিবুর (২৮)। তিনি সোনারগাঁ থানার কাঁচপুর মধ্যপাড়া এলাকার মো. চান মিয়ার ছেলে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) নারায়ণগঞ্জ জেলা সুপার মোস্তফা কামাল রাশেদ জানান, গত ২৭ আগস্ট দুপুরে স্থানীয়রা নদীর তীরে মাথাবিহীন লাশ দেখতে পেয়ে কাঁচপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়িকে খবর দেয়। পরে লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ সদর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।
পরদিন বৃহস্পতিবার পিবিআই লাশের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে প্রযুক্তিগত সহায়তায় পরিচয় শনাক্ত করে। নিহত হাবিবুরের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং তার মাথা কেটে আলাদা করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, হত্যার কারণ উদঘাটন ও দায়ীদের গ্রেফতারে তদন্ত চলছে। নিহত হাবিবুরের মা মোসা ফিরোজা বেগম ও ভগ্নিপতি মো. জসীম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মর্গে লাশ শনাক্ত করেন।