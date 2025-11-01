শীতের আগমনী বার্তা: গাজীপুর খেজুর রসের ঘ্রাণে জেগে উঠেছে গ্রামীণ জীবন

গাছ পরিষ্কার, কলসি বাঁধা আর মিষ্টি রসের টান-শুরু হয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেজুর রস আহরণের মৌসুম
রাতের শেষ প্রহরে বাতাসে ঠান্ডার ছোঁয়া, মাঠে শিশিরে ঝিলিক আর খেজুর গাছে বাঁধা মাটির কলসির টুংটাং শব্দ-সব মিলিয়ে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের গাছবাড়ী গ্রামে শুরু হয়েছে শীতের উৎসব। শীত মানেই বাংলার গ্রামীণ জীবনে খেজুর রস আহরণের মৌসুম। গ্রামের গাছিরা এখন ব্যস্ত গাছ পরিষ্কার, ছাল কাটা ও খাঁজ তৈরির কাজে। রাতের শিশির ঝরে জমছে মিষ্টি রস, ভোরবেলায় কলসি থেকে নামিয়ে আনবে খেজুর গাছের রস, গাছিরা সেই প্রস্তুতি নিচ্ছে । সেই রস দিয়েই তৈরি হবে শীতের অন্যতম আকর্ষণ—খেজুরের গুড়।
ভোর হতেই দেখা যায়, গ্রামের পথে গাছিদের হাতে দা, কাঁধে মই। খেজুর গাছে ওঠে ছাল কেটে খাঁজ তৈরি করছেন তারা। রস নামানোর আগে গাছ পরিষ্কার ও কলসি বাঁধার কাজ চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে।
গাছবাড়ীর অভিজ্ঞ গাছি রহিম উদ্দিন (৫০) বলেন, শীত এলেই আমাদের কাজের মৌসুম শুরু হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাছ কাটাই, কলসি বাঁধি, রাতে রস নামাই। ঘুমানোর সময়ও থাকে না।
আরেক গাছি আনোয়ার হোসেন জানান, প্রতিদিন প্রায় ১৫–২০টি গাছ থেকে রস নামানো হয়। পরে সেই রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করি। এক কড়াই গুড় বানাতে সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়।
স্থানীয়দের মতে, খেজুর রস শুধু স্বাদেই নয়, গ্রামীণ অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রতি লিটার টাটকা রস স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয় ৫০ থেকে ৭০ টাকায়। আর খেজুরের গুড়ের কেজি ২০০ টাকারও বেশি দামে বিক্রি হয়।
এতে শীতকালীন এই সময়টাকে ঘিরে অনেক পরিবারের বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হয়। কেউ সরাসরি রস বিক্রি করেন, কেউবা গুড় বানিয়ে শহর ও মেলায় বিক্রি করেন।
বৃদ্ধ কৃষক আবদুল কুদ্দুস বলেন,
ছোটবেলায় শীত মানেই ছিল খেজুরের রস। বাবা কলসি থেকে রস এনে দিতেন, আমরা ভাইবোনেরা সবাই মিলে খেতাম। এখনো সেই স্বাদ মনে পড়লেই শৈশব ফিরে আসে।
বিগত বছর গাছবাড়ী গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে এখন যেন উৎসবের আমেজ। কেউ রস নামাচ্ছেন, কেউ বড় চুলায় রস জ্বালাচ্ছেন। আগুনের আলোয় ধোঁয়ায় ভেসে আসছে গুড়ের মিষ্টি ঘ্রাণ।
গুড় তৈরি করতে প্রায় ছয় থেকে সাত ঘণ্টা সময় লাগে। প্রথমে রস ছেঁকে বড় কড়াইয়ে ঢালা হয়, তারপর কাঠের আগুনে ধীরে ধীরে জ্বাল দেওয়া হয়। যখন রস ঘন হয়ে বাদামি হয়, তখনই তা হয়ে ওঠে গুড়।
শীতের সকালে গাছবাড়ী গ্রাম যেন এক জীবন্ত চিত্রকর্ম। মাঠে কুয়াশা, গাছে কলসি ঝুলছে, চুলায় আগুন জ্বলছে, আর তার মাঝেই খেজুর রসের মিষ্টি গন্ধে ভরে উঠছে বাতাস।
এই খেজুর রস আহরণ শুধু একটি মৌসুমি পেশা নয়—এটি এক ঐতিহ্য, এক সংস্কৃতি, যা আজও টিকে আছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।
গ্রামীণ জীবনে খেজুর রস কেবল খাদ্য নয়, এটি এক অনুভূতি। প্রভাতের আলোয় কলসি ভর্তি রসের টুংটাং শব্দ, কাঠের আগুনে জ্বলা চুলা আর গুড়ের গন্ধ—সব মিলিয়ে জানিয়ে দেয়, বাংলার শীত এসে গেছে।
গাছবাড়ীর গাছিদের কাছে শীত মানে পরিশ্রম, উৎসব আর ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। এই রস আহরণের মাধ্যমে তারা শুধু জীবিকা নয়, বাঁচিয়ে রাখছেন বাংলার শিকড় ও সংস্কৃতিকে।