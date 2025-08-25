সোমবার, ২৫ অগাস্ট ২০২৫, ০২:২১ পূর্বাহ্ন
বিনোদন

শুটিং চলাকালে অসুস্থ হয়ে নির্মাতার মৃত্যু

অনলাইন ডেস্ক :
সোমবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৫, ২:০০ পূর্বাহ্ন

ঢাকাপ্রতিদিন লাইফস্টাইল ডেস্ক : নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিরিজ ‘এমিলি ইন প্যারিস’–এর সহকারী পরিচালক দিয়েগো বোরেলা মারা গেছেন। গত ২৩ আগস্ট বিকেলে ইতালির ভেনিসে পঞ্চম সিজনের শুটিং চলাকালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। স্থানীয় গণমাধ্যম লা রিপাব্লিকা জানিয়েছে, হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে তার মৃত্যু হয়েছে।

দ্য হলিউড রিপোর্টার জানায়, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টার দিকে দিয়েগো মারা যান। ভেনিসের হোটেল ড্যানিয়েলির ভেতরে ওই দিনের শেষ দৃশ্য ধারণের প্রস্তুতি চলার সময় ঘটনাটি ঘটে।

প্যারামাউন্ট টেলিভিশন স্টুডিওস এক বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করে জানায়, ‘এমিলি ইন প্যারিস’ প্রোডাকশন পরিবারের এক সদস্যের আকস্মিক প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। এই কঠিন সময়ে আমরা তার পরিবার ও প্রিয়জনদের পাশে আছি।’

সম্প্রতি নেটফ্লিক্স প্রকাশ করেছে সিরিজটির পঞ্চম সিজনের প্রথম ঝলক। লিলি কলিন্স অভিনীত নতুন মৌসুম আসছে ১৮ ডিসেম্বর। গল্পে দেখা যাবে, রোমে এজেন্স গ্রাতোর প্রধান হিসেবে এমিলি পেশাগত ও ব্যক্তিগত নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন।

এই সিজনে জনপ্রিয় অভিনেত্রী লিলি কলিন্স ছাড়াও অভিনয় করেছেন ফিলিপিন লেরয়-বোলিউ, অ্যাশলি পার্ক, লুকাস ব্রাভো, স্যামুয়েল আর্নল্ড, ব্রুনো গাউয়েরি, উইলিয়াম অ্যাবাডি, লুসিয়ান লাভিসকাউন্ট, ইউজেনিও ফ্রানচেসচিনি, মিনির ড্রাইভারসহ আরও অনেকে। সূত্র: দ্য হলিউড রিপোর্টার ও পিপল ডটকম।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর


