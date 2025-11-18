শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার নয়াবিল ইউনিয়নের সিধুলী গ্রামে ঘর থেকে আব্দুল হামিদ (২৬) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) ভোরে এ ঘটনা ঘটে। বাড়ির লোকজন ঘরের আড়ের সঙ্গে যুবকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেন।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আব্দুল হামিদের বাবা বহু বছর আগে মারা গেছেন। পরে তার মা অন্যত্র বিয়ে করে আলাদা সংসার শুরু করেন। মা অন্যত্র বিয়ে করার পর ছেলেটি একাই নরসিংদীতে বসবাস করতেন এবং সেখানেই কাজ করতেন। প্রায় এক মাস আগে তিনি নালিতাবাড়ীর সিধুলী গ্রামে মামা রিয়াজত আলী ফকির এর বাড়িতে আসে এবং সেখানেই অবস্থান করছিলেন।
পরিবারের লোকজন জানান, মঙ্গলবার ভোরে বাড়ির লোকজন আব্দুল হামিদকে আড়ের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে পুলিশ কে খবর দিলে নালিতাবাড়ী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শেরপুর জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
এবিষয়ে নালিতাবাড়ী থানার সাব-ইন্সপেক্টর এসআই মিজানুর রহমান মিজান। তিনি জানান, পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করেছে এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত চলছে।
নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বলেন, ঘটনা শোনার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। আমরা ঘটনার পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।