শেরপুরে ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী বাবা ছেলের মৃত্যু

শেরপুরে ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী বাবা ছেলের মৃত্যু হয়েছে। ২০ ফেব্রুয়ারী (শুক্রবার) বিকেলে শেরপুুর -জামালপুর ব্রিজে স্থাপিত পুলিশের চেকপোস্টে এ দূর্ঘটনাটি ঘটে।
নিহতরা হলেন শেরপুর সদর উপজেলার চরমোচারিয়া ইউনিয়নের কেন্দুয়াচর এলাকার বাসিন্দা দেলোয়ার হোসেন ও তার ছেলে ইশতিয়াক আহাম্মেদ। দুইজনেরই মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান।
স্থানীয় এলাকাবাসী জানান,শেরপুর -জামালপুর ব্রিজের দক্ষিণ পাশ্বে চেকপোস্টে পুলিশ সদস্যরা ডিউটি করছিলেন। এসময় চেকপোস্ট হয়ে শেরপুরগামী একটি ট্রাককে থামানোর জন্য ইশারা দেয় পুলিশ সদস্যরা। এসময় পাশ কাটিয়ে পেছন থেকে একটি মোটরসাইকেল আরোহী বের হওয়ার চেষ্টা করলে তখনই আরেকটি ট্রাক বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলটিকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল থাকা বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয়। এঘটনায় তাদের সাথে এক শিশু অলোকিকভাবে বেঁচে যায়।
এঘটনায় স্থানীয় জনতা উত্তেজিত হয়ে সড়ক অবরোধ করে এবং দুটি গাড়ি ভাংচুর করে। এলাকায় ঘন্টাখানেক যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনেন।
এবিষয়ে শেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বলেন, শেরপুর -জামালপুর চেকপোস্ট ট্রাকের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী বাবা ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তাদের বাড়ি শেরপুর সদর উপজেলার চরমোচারিয়া ইউনিয়ন।ঘটনাটি যেহেতু জামালপুরে ঘটেছে বিষয়টি জামালপুর সদর থানা পুলিশ দেখছে।