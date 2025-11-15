শেরপুরে নিখোঁজের ২৯ দিন পর আ: হালিমের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ

শেরপুরে নিখোঁজের ২৯ দিন পর আ: হালিম নামে এক ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার ১৪ নভেম্বর সকালে সদর উপজেলার পাকুরিয়া ইউনিয়নের ভাটিয়াপাড়া গ্রামের একটি ধানক্ষেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত আ:হালিম (৪০) একই এলাকার আজিজুল হকের ছেলে। নিখোঁজ হওয়ার পর তার ছোট ভাই শামীম শেরপুর সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়রী (জিডি) দায়ের করেন। ১৪ নভেম্বর শুক্রবার
সকালে স্থানীয়দের তথ্য পেয়ে সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি ধান ক্ষেত্র থেকে অর্ধগলিত মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।
১৫ নভেম্বর সকালে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ শেরপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ জানায় ঘটনার সঠিক কারণ উদঘাটনে তদন্ত চলছে এবং এবিষয়ে একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।