শেরপুরে নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দে অভিযান: ২ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

শেরপুরে পরিবেশ সুরক্ষায় জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথ ভাবে আজ ৩০ নভেম্বর রবিবার নিষিদ্ধ পলিথিন বিরোধী এক বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। সদর উপজেলার কামারিয়া ইউনিয়নের তারাকান্দা বাজারে পরিচালিত এ ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে ৮৮ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগ জব্দ করা হয়। এবং ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন শেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শুভাগত সরকার বর্ণ এবং প্রসিকিউশন প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক সুশীল কুমার দাস। এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালতে শেরপুর পুলিশ লাইন্স এর সদস্যবৃন্দ সার্বিক সহায়তা করেন।
পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক সুশীল কুমার দাস বলেন, পরিবেশ দূষণ রোধে আমাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।