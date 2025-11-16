শেরপুরে ব্যানারে  সাবেক হুইপের ছবি  দিয়ে গভীর রাতে  আঃলীগের ঝটিকা মশাল মিছিল

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচারের প্রতিবাদে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ঘোষিত শাটডাউনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে শেরপুরে গভীর রাতে ঝটিকা মশাল মিছিল হয়েছে। ১৫ নভেম্বর শনিবার গভীর রাতের কোন এক সময় পৌর শহরের সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এলাকায় শেরপুর-ময়মনসিংহ সড়কে ওই ঝটিকা মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’, ‘আতিক ভাইয়ের একশন, ডাইরেক্ট একশন’ স্লোগানসহ অন্তবর্তীকালীন সরকারের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেয়। মিছিলে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাবেক হুইপ ও সংসদ সদস্য আতিউর রহমান আতিকের নির্দেশনায় জেলা আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।
উল্লেখ্য, এর আগে তারই নির্দেশনায় সদর উপজেলার ভাতশালা এলাকায় আওয়ামী লীগের লকডাউনের সমর্থনে আরও একটি মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ওইসময় পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হয় পাকুড়িয়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রাকিব মিয়াসহ ৮ নেতা-কর্মী।