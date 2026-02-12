শেরপুরে ভোটকেন্দ্র থেকে ব্যালট বই ছিনতাই, আটক-২

শেরপুর সদর উপজেলার চর মোচরিয়া ইউনিয়নের নলবাইদ দক্ষিণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে তিনটি ব্যালট বই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার মধ্যে একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট বই উদ্ধার করা হয়েছে।
কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার মোঃ শাহিদুল ইসলাম জানান, সকাল থেকে ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে চলছিল। হঠাৎ কেন্দ্রের বাইরে থাকা কয়েকজন ব্যক্তি কেন্দ্রে প্রবেশ করে দুটি কক্ষ থেকে তিনটি ব্যালট বই নিয়ে যায়। এর মধ্যে দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এবং একটি গণভোটের ব্যালট বই ছিল।
তিনি আরও জানান, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একটি ব্যালট বই উদ্ধার করা হয়েছে। ওই বইয়ে ধানের শীষ প্রতীকের জন্য দেওয়া ভোটও ছিল। তবে একটি জাতীয় সংসদ এবং একটি গণভোটের ব্যালট বই এখনও উদ্ধার করা যায়নি।
ঘটনার পর প্রশাসনকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে অভিযান চালিয়ে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কেন্দ্র এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন।
সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।