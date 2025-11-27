শুক্রবার, ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ০৫:২২ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
শেরপুরে মাছ চাষের পুকুরে ফাঁদ পেতে পাখি হত্যার অভিযোগে আটক ২, মুচলেকায় ছাড়া গোয়াইনঘাটে চলিতাবাড়ি হাকিম চৌধুরীর উঠান বৈঠক ও গণ মিছিল ধর্মীয় সেবায় দীর্ঘ কর্মজীবনের স্বীকৃতি: মুরাদনগরে ৪২ বছরের ইমাম ও ৩৪ বছরের মুয়াজ্জিনকে সম্মাননা আমতলীর ১৫২ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকরা ফের কর্মবিরতিতে, পাঠদান ব্যাহত রাউজানে বিআরসি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ ২৭ ডিসেম্বর অবসরে যাবেন প্রধান বিচারপতি বিএনপির “দেশ গড়ার পরিকল্পনা” কমিটির আহবায়ক রিজভী, সদস্যসচিব সোহেল শিল্প–উৎপাদনে রূপান্তরের পথে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং: আইইবিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন নবীনগরে নদী থেকে বালু তুলার অভিযোগে দুই জনকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা আনোয়ারায় হতদরিদ্র কৃষকের ধান কাটা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত ভান্ডারিয়ায় আছিয়া খাতুন উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক নতুন রাজনৈতিক জোটের আত্নপ্রকাশ স্থগিত পাইকগাছায় উপজেলা পর্যায়ে পানি অধিকার বিষয়ক গণশুনানি অনুষ্ঠিত সোনাতলায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্র‌্যালি https://www.dhakaprotidin.com/?p=150307&preview=true ঠাকুরগাঁওয়ে ফেরিওয়ালা খুনের ঘটনায় ৪ আসামি গ্রেফতার সাতক্ষীরার নতুন পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল ত্রিশালে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী–২০২৫ উদ্বোধন কুড়িগ্রাম-১ আসনে এমপি হতে ব্যতিক্রমী প্রচারণা চালাচ্ছেন আব্দুল হাই মাস্টার আনোয়ারায় কৃষক দলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত মুকসুদপুরে জাতীয় প্রাণি সম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণি সম্পদ প্রদর্শনী উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আত্রাইয়ে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালিত মুরাদনগরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠি বেলকুচিতে জাতীয় প্রাণীসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী প্রাণীমেলার শুভ উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত গাজীপুর জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার গাজীপুরে রূপালী বাংলাদেশের প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন আট বিভাগের সকল ইউএনও বদলী গোয়াইনঘাটে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের বরণ ও বদলী জনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত ‎ নগরকান্দায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উদ্বোধন ও প্রানী সম্পদ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত সাতক্ষীরার নাছিম ফারুক খান মিঠুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করল বিএনপি কাকরাইলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দাবি ও বাউলদের উপরে হামলার নিন্দা মির্জা ফখরুলর 
/ ময়মনসিংহ

শেরপুরে মাছ চাষের পুকুরে ফাঁদ পেতে পাখি হত্যার অভিযোগে আটক ২, মুচলেকায় ছাড়া

শেরপুর প্রতিনিধি 
বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর, ২০২৫, ১১:১৭ অপরাহ্ন

শেরপুরে মাছ চাষের পুকুরে ইঁদুর মারা কলের ফাঁদ পেতে পাখি হত্যার অভিযোগে ফাঁদ জব্দ সহ দুইজনকে আটক করে সদর উপজেলা প্রশাসন। ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলে শেরপুর শহরের উত্তর মীরগঞ্জ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন ওই এলাকার মৎস্যচাষী সামিউল আলম (৪২) ও পাখি শিকারী আব্দুর রহমান (৭৫)। পরে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে আর পাখি শিকার না করার অঙ্গীকার করে অন্যদেরকেও সচেতন করার মুচলেকা দিলে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) ইশতিয়াক মজনুন ইশতি এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

উপজেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়,
শেরপুর শহরের মীরগঞ্জ এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে ফাঁদ পেতে শালিক, বক, মাছরাঙা সহ
বিভিন্ন পাখি শিকারের অভিযোগ শোনা যাচ্ছিলো। বৃহস্পতিবার দুপুরে ‘প্রস্ফুটিত শেরপুর’ নামে একটি ফেসবুক পেজে শহরের মীরগঞ্জ
এলাকায় মাছ চাষের একটি পুকুরে কেচি ফাঁদ পেতে বক, মাছরাঙা পাখি হত্যার দু’টি ছবি প্রকাশিত হয়। বিষয়টি স্থানীয় একজন সাংবাদিকের নজরে এলে তাৎক্ষনিকভাবে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ
আল মাহমুদ ভুঁইয়াকে অবহিত করা হয়। তাঁর নির্দেশে বৃহস্পতিবার বিকেলে সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভুমি) ইশতিয়াক মজনুন ইশতি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।
শেরপুর জেলা প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের সমন্বয়ক হাকিম বাবুল এ অভিযান পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন। এসময় সদর এসিল্যান্ড অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা তাঁদের সাথে ছিলেন। অভিযানকালে শহরের উত্তর
মীরগঞ্জ এলাকায় সামিউল আলমের মাছ চাষের পুকুরের মাঝখানে বাঁশের খুঁটির ওপরে লাগানো অবস্থার ইঁদুর মারা কলের ফাঁদ জব্দ করা হয় এবং
সেখান থেকে একটি মাছরাঙ্গা ও একটি বক পাখির মরদেহ জব্দ করা হয়।


এই বিভাগের আরো খবর
ত্রিশালে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী–২০২৫ উদ্বোধন
ফুলবাড়িয়ায় অবৈধ করাতকলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান
নান্দাইলে খেলাফত মজলিসের নির্বাচনী গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত
শেরপুরে টিসিব’র ২৪৮ বস্তা চাল জব্দ, ডিলার আটক
মহানবী (সা.)কে নিয়ে কটুক্তি করায় শেরপুরে যুবক গ্রেফতার –শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল
মাদক বিক্রি নিষেধ করায় দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin