শেরপুরে মাছ চাষের পুকুরে ফাঁদ পেতে পাখি হত্যার অভিযোগে আটক ২, মুচলেকায় ছাড়া

শেরপুরে মাছ চাষের পুকুরে ইঁদুর মারা কলের ফাঁদ পেতে পাখি হত্যার অভিযোগে ফাঁদ জব্দ সহ দুইজনকে আটক করে সদর উপজেলা প্রশাসন। ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলে শেরপুর শহরের উত্তর মীরগঞ্জ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন ওই এলাকার মৎস্যচাষী সামিউল আলম (৪২) ও পাখি শিকারী আব্দুর রহমান (৭৫)। পরে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে আর পাখি শিকার না করার অঙ্গীকার করে অন্যদেরকেও সচেতন করার মুচলেকা দিলে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) ইশতিয়াক মজনুন ইশতি এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
উপজেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়,
শেরপুর শহরের মীরগঞ্জ এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে ফাঁদ পেতে শালিক, বক, মাছরাঙা সহ
বিভিন্ন পাখি শিকারের অভিযোগ শোনা যাচ্ছিলো। বৃহস্পতিবার দুপুরে ‘প্রস্ফুটিত শেরপুর’ নামে একটি ফেসবুক পেজে শহরের মীরগঞ্জ
এলাকায় মাছ চাষের একটি পুকুরে কেচি ফাঁদ পেতে বক, মাছরাঙা পাখি হত্যার দু’টি ছবি প্রকাশিত হয়। বিষয়টি স্থানীয় একজন সাংবাদিকের নজরে এলে তাৎক্ষনিকভাবে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ
আল মাহমুদ ভুঁইয়াকে অবহিত করা হয়। তাঁর নির্দেশে বৃহস্পতিবার বিকেলে সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভুমি) ইশতিয়াক মজনুন ইশতি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।
শেরপুর জেলা প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের সমন্বয়ক হাকিম বাবুল এ অভিযান পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন। এসময় সদর এসিল্যান্ড অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা তাঁদের সাথে ছিলেন। অভিযানকালে শহরের উত্তর
মীরগঞ্জ এলাকায় সামিউল আলমের মাছ চাষের পুকুরের মাঝখানে বাঁশের খুঁটির ওপরে লাগানো অবস্থার ইঁদুর মারা কলের ফাঁদ জব্দ করা হয় এবং
সেখান থেকে একটি মাছরাঙ্গা ও একটি বক পাখির মরদেহ জব্দ করা হয়।