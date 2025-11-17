শেরপুরে শেখ হাসিনার মৃত্যুদন্ডে আনন্দ মিছিল ; মিষ্টি বিতরণ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ তিন আসামির রায়কে কেন্দ্র করে শেরপুরে আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে।
আজ ১৭ নভেম্বর সোমবার রাত ৮ টার দিকে শেরপুর সদর উপজেলার বাজিতখিলা বাজারে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বাজিতখিলা ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে কয়েকশত নেতাকর্মী এ মিছিলে অংশ নেয়।
আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করতে করতে মিছিলটি বাজার প্রদক্ষিণ করে।
পরে মিছিল শেষে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন।
এসময় সদর উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, দপ্তর সম্পাদক মাওলানা আ: রহমান, মাওলানা নাজমুল হোসাইন স্বপন ও ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি হাদিউল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন।
পরে মিছিলে অংশ গ্রহণ কারীদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।