শেরপুর–ময়মনসিংহ সীমান্তে বিজিবির টানা অভিযানে কোটি টাকার চোরাচালানী মালামাল জব্দ

শেরপুর ও ময়মনসিংহ সীমান্তে টানা অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় চোরাচালানী মালামাল ও গবাদিপশু আবারও জব্দ করেছে ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন (৩৯ বিজিবি)। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২০ ও ২১ নভেম্বর পৃথক অভিযানে এসব পণ্য উদ্ধার করা হয়।
ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন (৩৯ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মেহেদী হাসান জানান, শ্রীবরদী উপজেলার লাওচাপাড়া,জোলগাঁও, ঝিনাইগাতী উপজেলার বালিঝুড়ি এবং ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার লক্ষীকুড়া ও ধোবাউড়ার ভূইয়াপাড়া সীমান্ত দিয়ে চোরাকারবারীরা অভিনব কৌশলে বিভিন্ন ভারতীয় পণ্য পাচারের চেষ্টা করছিল। এ সময় অভিযান পরিচালনা করে বিজিবি’র টহল দল বিপুল পরিমাণ ভারতীয় জিলেট ব্লেড,নেভিয়া সফট ক্রিম,জনসন বেবি ক্রিম,স্কিন শাইন ক্রিম,ডাব সাবান,কম্বল, প্যান্টের কাপড়,বাংলাদেশি কুইচ্চা মাছ এবং গরু আটক করে। আটককৃত চোরাচালানী পণ্যের মোট সিজার মূল্য ২৪ লাখ ৭ হাজার ৩৫০ টাকা।
সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান, মাদক ও যেকোনো অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে বিজিবি দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করছে। সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোরতা নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে এবং এ অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।