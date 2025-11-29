শোকসভায় বক্তারা: অধ্যাপক ডাঃ মাহবুব কামাল মানবিক চিকিৎসক ছিলেন

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ইনফেকশাস এন্ড ট্রপিক্যালডিজিজেস (বিএসআইটিডি), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর এডভান্সমেন্ট অব ট্রপিকেল মেডিসিন (বিএএটিএম) এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ মাহবুব কামাল চৌধুরী একজন স্বনামধন্য ও মানবিক চিকিৎসক ছিলেন। অধ্যাপক ডা. মাহবুব কামাল চৌধুরী এর স্মরণে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ সোসাইটিঅব ইনফেকশাস এন্ড ট্রপিক্যালডিজিজেস (বিএসআইটিডি) ওটক্সিকোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ (টিএসবি) এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত শোকসভায় বক্তারা এ কথা বলেন। শোকসভায় মরহুমের সহকর্মীরা স্মৃতিচারণ করেন ও মরহুমের রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন। দোয়া পরিচালনা করেন অধ্যাপক ডা. হাবিব হাসান।
আজ ২৯ নভেম্বর, শনিবার চমেক হাসপাতাল মিলনায়তনে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুস সাত্তারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত শোকসভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডা. এম এ ফয়েজ, অধ্যাপক-মেডিসিন, সভাপতি-ওটক্সিকোলজি সোসাইটি অব বাংলাদেশ ওডেভ কেয়ার ফাউন্ডেশন ও সাবেক মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা; অধ্যাপক ডা. মোঃ আমির হোসেন, অধ্যাপক-মেডিসিন ও সাধারণ সম্পাদক ডেভ কেয়ার ফাউন্ডেশন; অধ্যাপক ডা. অনিরুদ্ধ ঘোষ অধ্যাপক-মেডিসিন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, অধ্যাপক ডা. ইউসুফ চৌধুরী, ডা. মঞ্জুর মোরশেদ, ডা. এসএম কামরুল হক। শোকসভায় মেডিসিন বিভাগের সকল শিক্ষক ও চিকিৎসকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য গত ২৭ই নভেম্বর ইন্তেকাল করেন।