শোভনদন্ডী স্কুল এন্ড কলেজে অভিভাবক সমাবেশ

পটিয়ার শোভনদন্ডী স্কুল এন্ড কলেজের২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সমাবেশ গতকাল শনিবার কলেজ হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সিফাত শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন ফারুকীর সঞ্চালনায় মাওলানা আবছার উদ্দিনের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়।অভিভাবক সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও গভর্নিং বডির সভাপতি মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন গভর্নিং বডির হিতৈষী সদস্য হারুনর রশীদ,দাতা সদস্য দিদারুল ইসলাম, শিক্ষা উপকমিটির সদস্য মুজিবুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার জাহাঙ্গীর আলম।বক্তব্য রাখেন মোজাম্মেল হক,ফারজানা করিম,ওসমান গনি,প্রদীপ চক্রবর্তী,দীপক কান্তি শর্মা,সুরশ কান্তি ভট্টাচার্য্য,এস এম আশিকুর রহমান প্রমুখ।