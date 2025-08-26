শ্রম আইন সংশোধনে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৮৯তম সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধনের লক্ষ্যে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৮৯তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সংশোধনী প্রক্রিয়াকে যুগোপযোগী, আন্তর্জাতিক মানসম্মত ও সমন্বিত করার বিষয়ে ঐকমত্য গঠিত হয়।
মঙ্গলবার ঢাকার এক হোটেলে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, “শ্রমিক ও মালিক পক্ষের যৌথ পরামর্শের ভিত্তিতে শ্রম আইন হালনাগাদ করা হবে। এটি দেশের শ্রমখাতের জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।”
সভায় শ্রমিক ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধিরা তাদের মতামত উপস্থাপন করেন। তারা একটি সুসমন্বিত ও কার্যকর শ্রম আইন দ্রুত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় সংশোধনী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার তাগিদও দেওয়া হয়।
সভায় বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন দূতাবাস, কানাডা হাই কমিশন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর প্রতিনিধিরা। বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত জনাব লুৎফে সিদ্দিকী।
এছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ)-এর সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস)-এর নির্বাহী পরিচালক, টিসিসি সদস্য তাসলিমা আক্তার, কোহিনুর মাহমুদ, বাবুল আকতার, নাজমা আক্তার, রাজেকুজ্জামান রতন, এডভোকেট আতিকুর রহমানসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই শ্রম আইন সংশোধন বাংলাদেশের শ্রমবাজারকে আরও গতিশীল ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করে তুলবে। একই সঙ্গে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেছেন।