শ্রীপুরে অবৈধ করাতকলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, জরিমানা ৩০ হাজার টাকা

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় অবৈধ করাতকল উচ্ছেদে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার গোসিংগা বিট এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।
ঢাকা বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নির্দেশে শ্রীপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আতাহার শাকিল এ অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় তিনটি অবৈধ করাতকল উচ্ছেদ ও জরিমানা করা হয়।
অভিযানে ভ্রাম্যমাণ আদালত গোসিংগা ইউনিয়নের খোজেখানী গ্রামের আব্দুল মান্নান আকন্দের করাতকল, একই এলাকার কাজল সরকারের করাতকল এবং কর্নপুর গ্রামের আনোয়ার বেপারীর করাতকলে অভিযান চালায়। এ সময় তিন করাতকল মালিককে ১০ হাজার টাকা করে মোট ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি উচ্ছেদকৃত করাতকল থেকে উদ্ধার করা কাঠ ও যন্ত্রপাতি জব্দ করে শ্রীপুর রেঞ্জ অফিসের হেফাজতে নেওয়া হয়।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপুর উপজেলা রেঞ্জ বন কর্মকর্তা মোখলেছুর রহমান, গোসিংগা বিট কর্মকর্তা, বন বিভাগের কর্মচারীবৃন্দ এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।
উপজেলা রেঞ্জ কর্মকর্তা মোখলেছুর রহমান বলেন, গোসিংগা বিটের আওতাধীন তিনটি অবৈধ করাতকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মালিকদের জরিমানা করা হয়েছে এবং করাতকল থেকে উদ্ধারকৃত মালামাল রেঞ্জ অফিসে রাখা হয়েছে। অবৈধ করাতকলের বিরুদ্ধে আমাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে শ্রীপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অনুমোদন ছাড়া করাতকল গড়ে উঠেছে। এসব করাতকলে বনজ সম্পদ নির্বিচারে কাটা হচ্ছে। এর ফলে একদিকে বন উজাড় হচ্ছে, অন্যদিকে স্থানীয় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে।