শ্রীপুরে এনসিপির অস্থায়ী কমিটি ঘোষণা

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা শাখার জন্য জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) একটি অস্থায়ী সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আবু রায়হান মিসবাহকে প্রধান সমন্বয়কারী ও মো. রফিকুল ইসলাম রায়হানকে যুগ্ম সমন্বয়কারী করে এই কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। গত শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকালে এনসিপির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি জানানো হয়।
গত ৩ সেপ্টেম্বর এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেন স্বাক্ষরিত চিঠিতে শ্রীপুরের এই কমিটি গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, আগামী তিন মাস অথবা আহ্বায়ক কমিটি গঠনের আগ পর্যন্ত এই কমিটি সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
কমিটিতে যুগ্ম সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. রফিকুল ইসলাম রায়হান, এডভোকেট কামরুল হাসান, মো. আনোয়ার হোসেন ও মাহমুদুল হাসান ইমন।
সদস্য হিসেবে রয়েছেন— মো. মামুন হাসান, আল্পনা হক ছুঁয়া, মো. আশিক, মো. আরিফুল ইসলাম, মিনহাজ মোল্লা, মাওলানা এসফাকুল হক রোহান, মো. শফিকুল ইসলাম, মো. জিহাদ মোল্লা, মেহেদী হাসান রনি, ডা. কানিজ নাজমা, মো. আসিফ মিহা, মারুফ খান ও মো. রাকিবুল হাসান রিয়ন।
দায়িত্ব পাওয়ার পর শ্রীপুর উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী আবু রায়হান মিসবাহ বলেন,
ছাত্র আন্দোলনের পর ফ্যাসিস্টমুক্ত একটি বাংলাদেশ পেয়েছে নাগরিকরা। আমরা নাগরিকদের কল্যাণে আপ্রাণ লড়াই চালিয়ে যাবো। জাতীয় নাগরিক পার্টি সকলের। দেশের স্বার্থে আমরা ঐক্যবদ্ধ।
তিনি আরও বলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টিকে জনমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে সংগঠনকে শক্তিশালী করা হবে।