ঐতিহাসিক বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে গাজীপুরের শ্রীপুরে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছে উপজেলা ও পৌর বিএনপির সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে মাওনা চৌরাস্তা থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে গড়গড়িয়া মাষ্টারবাড়ি বাজার প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।
র্যালিতে বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদল, কৃষক দল, শ্রমিক দলসহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মী ব্যানার, ফেস্টুন ও দলীয় পতাকা হাতে অংশ নেন। এতে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা “গণতন্ত্রের প্রতীক ধানের শীষ—বিপ্লব ও সংহতির অঙ্গীকার” স্লোগানে মুখর করে তোলেন পুরো এলাকা।আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাজীপুর-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু। তিনি বলেন, “বিপ্লব ও সংহতি দিবস শুধু ইতিহাস নয়, এটি আমাদের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকারের প্রতীক। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই দিনে যে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব আনোয়ার হোসেন বেপারী এবং সঞ্চালনায় ছিলেন ছাত্রদল নেতা আমিনুল ইসলাম ও আজিজুল হক রাজন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল মোতালেব, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির সরকার, সদস্য সচিব বিল্লাল হোসেন বেপারী ও যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আহসান কবির।
এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন যুবদল নেতা সারোয়ার হোসেন শেখ, সেলিম আহমেদ, আবু তাহের প্রধান, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সোহেল খান, অ্যাডভোকেট রাজিবুল আলম বেপারী, কৃষক দলের নেতা ডা. মুজাহিদ কবির, শাহজাহান মিয়া, রাহাত হাসান জুয়েল, শ্রমিক দল নেতা মিজান মণ্ডল, খোকন প্রধান, স্বপন আহমেদ, ছাত্রদল নেতা মামুন আকন্দ, অ্যাডভোকেট রাকিব, সাদ্দাম, আল আমিন, সাজ্জাদ হোসেন শেখ, আসিফ হোসেন ইকবাল, রিজভি আহমেদ, সৌরভ আহমেদ, ইয়াছির আরাফাত বেপারী, মুজিব উদ্দিন ছগির, মিনহাজ, তানভীর আহমেদ মিশু, তারেক, মাহফুজ সরকার, রনি সরকার, জাহিদুল ইসলাম রানা, নিলয় মৃধা, রিয়াদ, নাহিদ, সাজিদ, শাওন, আশিক ও শিহাবসহ দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
বক্তারা বলেন, দেশের গণতন্ত্র আজ চরম সংকটে। জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে বিএনপির প্রতিটি কর্মসূচিতে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তারা বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শই আমাদের প্রেরণা, আর তাঁর ঘোষিত বিপ্লব ও সংহতির চেতনা আজও প্রাসঙ্গিক।