শ্রীপুরে ট্রাকচাপায় ওষুধ ব্যবসায়ীর মৃত্যু, গুরুতর আহত ছেলে

গাজীপুরের শ্রীপুরে ট্রাকচাপায় এক ওষুধ ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁর ১২ বছরের ছেলে। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ধনুয়া গ্রামের চিল্লানিবাড়ি মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম কবির মাহমুদ (৩৫)। তিনি ধনুয়া গ্রামের মো. বোরহান উদ্দিনের ছেলে। জৈনা বাজার এলাকায় তিনি ‘মেসার্স আদিব ফার্মেসি’ নামে একটি ওষুধের দোকান পরিচালনা করতেন। স্থানীয়ভাবে তিনি তবলাবাদক কবির’ নামেও পরিচিত ছিলেন।
পরিবারের সদস্য ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মঙ্গলবার রাতে দোকান বন্ধ করে কবির মাহমুদ তাঁর ছেলে আদিব হাসানকে (১২) সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে চিল্লানিবাড়ি মোড়ে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাদের মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই মারা যান কবির মাহমুদ। গুরুতর আহত আদিবকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়। তবে পুলিশ ট্রাক ও চালককে শনাক্তের চেষ্টা চালাচ্ছে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং মরদেহ উদ্ধার করে। পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জৈনা বাজার-গাজীপুর আঞ্চলিক সড়কটি সরু ও খানাখন্দে ভরা। সেখানে ট্রাক ও ভারী যানবাহনের বেপরোয়া চলাচলের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁরা সড়কটিতে স্পিডব্রেকার স্থাপন ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দাবি জানান।