শ্রীপুরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে তিনজন আটক

গাজীপুরের শ্রীপুরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে তিন সদস্যের একটি ডাকাত দলকে আটক করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) গভীর রাতে পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের বাগমারা নার্সারি সংলগ্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে দুটি চাপাতি ও একটি লোহার পাইপ উদ্ধার করে পুলিশ।
আটক ব্যক্তিরা হলেন—শ্রীপুর পৌর এলাকার ভাংনাহাটি গ্রামের সেলিম গুণির ছেলে পারভেজ (২৫), টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার মৃত উসমান গনি মল্লিকের ছেলে সবুজ মল্লিক (৩৫) এবং শ্রীপুর পৌর এলাকার ২নং ওয়ার্ডের সবুজবাগ এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে নাঈম (২৫)।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক পিপিএম বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা অভিযান চালাই। ওই সময় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে তিনজনকে আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।