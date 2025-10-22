শ্রীপুরে পথচারীদের মুখে হাসি ফোটাতে হাসান হাবীবের উদ্যোগ

তরী রেস্টুরেন্টে চার বছর ধরে চলছে মানবতার খাবার আয়োজনরা
জনীতি মানে কেবল ক্ষমতার লড়াই নয়, মানুষের পাশে থাকা-এই বার্তাটিই ছড়িয়ে দিচ্ছেন গাজীপুরের শ্রীপুরের তরুণ সমাজকর্মী ও রাজনীতিক হাসান হাবীব। বুধবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে তাঁর উদ্যোগে ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে তরী রেস্টুরেন্ট প্রাঙ্গণে শতাধিক দরিদ্র ও পথচারীর জন্য খাবারের আয়োজন করা হয়।
গরম ভাত, ডাল, সবজি, ভর্তা আর মুরগির মাংস—সহজ এই খাবারের আয়োজনেও ছিল একধরনের আনন্দ আর পরিতৃপ্তি। রাস্তার পাশে যাঁরা প্রতিদিন দুবেলা খাবারের চিন্তায় থাকেন, তাঁদের জন্য এটি যেন উৎসবের দিন। কেউ চুপচাপ খাচ্ছেন, কেউ পাশের মানুষটিকে হাসিমুখে প্লেট দিচ্ছেন।
তরী রেস্টুরেন্ট চার বছর ধরে প্রতি বুধবার এমন আয়োজন করে আসছে। হাটের দিনে দুপুরে এখানে শতাধিক মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে বসে একবেলা পেট ভরে খায়। স্থানীয়ভাবে পরিচিত এই রেস্টুরেন্টটি ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে শ্রীপুরের মানবতার এক অনন্য কেন্দ্র।
রেস্টুরেন্টের কর্তৃপক্ষ জানান,
প্রথমে এটা ছিল আমাদের নিজেদের উদ্যোগ। পরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ যুক্ত হতে শুরু করেছে। এখন অনেকেই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করেন-কেউ খাবার দেন, কেউ চাল, কেউ টাকা, কেউ আবার বাজার দিয়ে সহায়তা করেন।
এই আয়োজনে এ সপ্তাহে অংশ নেন শ্রীপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদপ্রার্থী ও ইনসাফ যুব উন্নয়ন সংঘের সভাপতি হাসান হাবীব। তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের শ্রীপুর উপজেলার সাবেক সভাপতি। তিনি বলেন, রাজনীতির মূল লক্ষ্য মানুষের সেবা করা। জামাত তরুণদের যে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন—জনগণের দুঃখ–কষ্টে পাশে থাকার-এই আয়োজন সেই চিন্তা থেকেই। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মানুষের জন্য রাজনীতি করে, ক্ষমতার জন্য নয়।
হাসান হাবীব আরও বলেন, আমরা চাই তরুণরা রাজনীতিকে মানুষের কল্যাণের হাতিয়ার হিসেবে দেখুক। তরী রেস্টুরেন্টের এই উদ্যোগ প্রমাণ করে-সামান্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে সমাজে অনেক ভালো কিছু করা যায়।