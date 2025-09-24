শ্রীপুরে পৌর বিএনপির সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন সমাবেশ

গাজীপুরের শ্রীপুর পৌর বিএনপির ২নং ওয়ার্ডে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন উপলক্ষে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩সেপ্টেম্বর) বিকেলে স্থানীয়ভাবে আয়োজিত এ সমাবেশে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু। তিনি বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে বিএনপির জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে। এ জনপ্রিয়তাকে সুসংগঠিত করতে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়নের মাধ্যমে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শ্রীপুর পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির সরকার। তিনি বলেন, ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আমরা শ্রীপুর পৌর বিএনপিকে সংগঠিত করছি। তৃণমূল পর্যায় থেকে নতুন করে বিএনপিকে গড়ে তুলতে এই সদস্য সংগ্রহ অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পৌর বিএনপির সদস্য সচিব মো. বিল্লাল হোসেন বেপারী।
সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন—আবুল মুনসুর মন্ডল, আনোয়ার হোসেন বেপারী, অ্যাডভোকেট আহসান কবির, রেজাউল করিম খোকন, নাছির উদ্দীন মৃর্ধা, বেলায়েত হোসেন এমরান, শাহজান সজল প্রমুখ। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন পৌর যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেলিম, পৌর কৃষকদলের আহ্বায়ক শাহজান, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব আজিজুল হক রাজনসহ স্থানীয় অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
বক্তারা বলেন, বিএনপি জনগণের দল। জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তারা সংগঠনকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করতে প্রতিটি ওয়ার্ডে সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করার আহ্বান জানান।