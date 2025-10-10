শ্রীপুরে প্রতি শুক্রবার অসহায়দের খাবার দেবে বিএনপি

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার রাজাবাড়ী ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের জন্য নিয়মিত খাবার বিতরণ কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। প্রতি শুক্রবার এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন দলের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতারা।
শুক্রবার বিকেলে রাজাবাড়ী এলাকায় এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক প্রফেসর ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, মানুষের কল্যাণে কাজ করাই রাজনীতি। বিএনপি সব সময় দুঃসময়ে মানুষের পাশে থেকেছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নির্দেশে আমরা বিভিন্ন মানবিক কর্মসূচি নিয়ে মাঠে আছি। খাবার বিতরণ কর্মসূচি সেই ধারাবাহিকতারই অংশ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল মোতালেব, সদস্য সচিব খায়রুল কবির আজাদ, আহ্বায়ক সদস্য ও ইউসিসিএর সভাপতি এস. এম. মাহফুল হাসান হান্নান, সহ-সভাপতি কাজিম উদ্দিন ফকির, আব্দুল বারেকসহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
এ ছাড়া রাজাবাড়ী ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক নাজমুল হক শাহীন, প্রথম যুগ্ম আহ্বায়ক এডভোকেট মহিদুল ইসলাম নয়ন, সদস্য সচিব রাকিব সরকারসহ ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
নেতারা জানান, মানবিক এই কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে অসহায় মানুষের সহায়তায় আরও বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হবে।