শ্রীপুরে বিএনপিতে আট আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর পাঁচ শতাধিক মানুষের যোগদান

সাদ্দাম হোসেন (অনন্ত), গাজীপুর
শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৫, ৮:০৭ অপরাহ্ন

গাজীপুরের শ্রীপুরে আটটি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর পাঁচ শতাধিক মানুষ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-তে যোগ দিয়েছেন। আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সকালে শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়াচালা গ্রামের গারোপাড়ায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে দলে স্বাগত জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে গাজীপুর-৩ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ডা. এসএম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু নতুন যোগদানকারীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। চাকমা, ত্রিপুরা, বর্মন, গারো, কোচ, উড়াং ও সাঁওতালসহ আট আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যরা এতে অংশ নেন।

শ্রীপুর পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির সরকারের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব বিল্লাল হোসেন বেপারীর সঞ্চালনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু বলেন, “শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সব সময় আদিবাসীদের উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষায় কাজ করেছেন। আগামীর রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানও তাদের কল্যাণে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন।”

তিনি অভিযোগ করে বলেন, গত সরকারের সময়ে দলীয় বিবেচনায় সরকারি জমিতে ঘর তৈরি করে দেওয়া হলেও প্রকৃত খেটে খাওয়া মানুষ এবং কোনো আদিবাসী পরিবার সে সুবিধা পায়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসীদের সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদের ঘটনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

সভায় আরও বক্তব্য দেন হীড বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেন, গাজীপুর সদর উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবু বকর সিদ্দিক, শ্রীপুর পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন বেপারী, বিএনপি নেতা আবুল হোসেন প্রধান, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সাগর সাংমা।

এ ছাড়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ—সুব্রত সাংমা, শ্রী নির্মল চন্দ্র বর্মন, রুসনি সাংমা, শ্রী অজিত চন্দ্র বর্মন, শ্রী বিনয় চন্দ্র বর্মন, শ্রী সবুজ কান্ত বর্মন, মানিক সাংমা—অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

নতুন যোগদানকারীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত থাকার পর তারা মনে করছেন, বিএনপির সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের উন্নয়ন ও অধিকার আদায়ে নতুন সুযোগ তৈরি হবে।


