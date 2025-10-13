শ্রীপুরে বিএনপি’র উদ্যোগে গ্রাম্য বৈঠক অনুষ্ঠিত

দুর্নীতি মুক্ত, সন্ত্রাস মুক্ত, মাদক মুক্ত, বৈষম্যহীন মানবিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার শুরু হোক গ্রাম থেকেই, স্লোগানে কর্মসূচি, গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের পশ্চিম নিজ মাওনা বড়চালা গ্রামে স্থানীয় বিএনপি’র উদ্যোগে এক গ্রাম্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিকেলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বক্তারা বলেন, একটি মানবিক, বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে পরিবর্তনের সূচনা করতে হবে গ্রামের মানুষদের মধ্য থেকেই।
বৈঠকে গ্রামীণ খেটে-খাওয়া জনগণের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং তার সমাধানে কার্যকর করণীয় নির্ধারণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ডা. এস. এম. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।
সভায় সভাপতিত্ব করেন মাওনা ইউনিয়ন বিএনপি’র আহ্বায়ক এনামুল হক মনির এবং সঞ্চালনা করেন ইউনিয়ন বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট ধবীর আহাম্মদ।
বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক আব্দুল মোতালেব, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক মোসলেম উদ্দিন মৃধা, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাহফুল হাসান হান্নানসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
বক্তারা বলেন, দেশের বর্তমান অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির চক্র ভাঙতে হলে রাজনৈতিক সচেতনতা ও জনগণের ঐক্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য গ্রামের মানুষদের সংগঠিত করাই বিএনপি’র অন্যতম লক্ষ্য বলে তাঁরা মন্তব্য করেন।