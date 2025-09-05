শ্রীপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মৎস্য অবমুক্তি কর্মসূচি

গাজীপুরের শ্রীপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকালে শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে রাজাবাড়ি ইউনিয়নের পারুলি নদীতে মৎস্য অবমুক্তিকরণ কর্মসূচি পালন করা হয়।
স্থানীয় বিএনপি নেতাদের মতে, এই কর্মসূচির মাধ্যমে একদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, অন্যদিকে বিএনপি’র সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন ঘটছে। রাজাবাড়ি ইউনিয়নের পারুলি নদীতে মাছের পোনা অবমুক্ত করার মধ্য দিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাঝে এক ধরনের উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। এলাকাবাসীর অনেকে বলেন, বর্তমানে নদী ও খালবিলে মাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এ অবস্থায় রাজনৈতিক সংগঠন যদি এমন উদ্যোগ নেয়, তা সাধারণ মানুষের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ হবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. শফিকুল ইসলাম। শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ আক্তারুল আলম মাস্টার, উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ও বর্তমান উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শেখ ফরিদা জাহান সপ্না এবং গাজীপুর জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ আব্দুর রাজ্জাক। এ সময় নেতারা বলেন, বিএনপি সব সময় জনগণের কল্যাণে কাজ করে। শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, সামাজিক ও পরিবেশগত দায়বদ্ধতা দলের একটি অংশ। মাছ অবমুক্তিকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে নদী-নালা রক্ষার গুরুত্ব বোঝানো হচ্ছে।
ডা. শফিকুল ইসলাম বলেন, বিএনপি সব সময় জনগণের দল। আমরা শুধু রাজনীতি করি না, সমাজ ও পরিবেশের জন্যও কাজ করতে চাই। আজকের এই কর্মসূচি তারই অংশ। মুহাম্মদ আক্তারুল আলম মাস্টার বলেন, গ্রামবাংলার নদী-নালা আমাদের প্রাণ। এগুলো রক্ষা করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বিএনপি তার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এই বার্তাই দিতে চাইছে। শ্রীপুর উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা এ সময় কর্মসূচিতে যোগ দেন। অনেকেই নদীতে পোনা ছেড়ে পরিবেশ রক্ষার প্রতীকী অঙ্গীকার করেন।