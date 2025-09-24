শ্রীপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

‘ত্যাগীদের বঞ্চিত করে সুযোগসন্ধানীদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, গাজীপুরের শ্রীপুরে আওয়ামী লীগের ‘ষড়যন্ত্র ও নৈরাজ্যের’ প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। তবে মিছিল-সমাবেশে কমিটি গঠন নিয়ে ত্যাগী নেতাদের বঞ্চিত করার অভিযোগও উঠে এসেছে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) উপজেলার টেংরা রাস্তার মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শ্রীপুর উপজেলা শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শ্রীপুর রেলস্টেশনে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।
মিছিলে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য পীরজাদা এসএম রুহুল আমিন, জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি ডা. শফিকুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন সবুজ, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আক্তারুল আলম মাস্টার, জেলা বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি, শেখ ফরিদা জাহান স্বপ্না, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি শেখ আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মশিউর রহমান টিটু, জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আফাস প্রদান, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক আতাউর রহমান মোল্লা, মক্কা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক মোল্লা ও উপজেলা বিএনপির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য জহিরুল ইসলাম কাজল, উপজেলা বিএনপির সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক সাইফুল ইসলামসহ শত শত নেতাকর্মী অংশ নেন।
বিক্ষোভে বক্তারা অভিযোগ করেন, সম্প্রতি শ্রীপুর উপজেলার আটটি ইউনিয়নে বিএনপির কমিটি ঘোষণা করা হলেও সেখানে ত্যাগী নেতাদের মূল্যায়ন করা হয়নি। দীর্ঘ ১৭ বছর মামলা-হামলা, জেল-জুলুম সয়ে যারা রাজপথে থেকেছেন, তাদের অনেকেই বাদ পড়েছেন। এমনকি কেউ কেউ আজীবন বিএনপির রাজনীতি করেও সদস্য পদ পর্যন্ত পাননি।
একজন প্রবীণ নেতা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যারা রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে বিএনপিকে টিকিয়ে রেখেছে, তাদেরকে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। অথচ সুবিধাভোগীরা জায়গা পাচ্ছে।
জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি ডা. শফিকুল ইসলাম অভিযোগ করেন, বিএনপি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের দল। অথচ আজ প্রকৃত ত্যাগী কর্মীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। দলের জন্য জীবন দেওয়া মানুষদের উপেক্ষা করা হচ্ছে।
শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আক্তারুল আলম মাস্টার তার বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন,
আমি কোনো পদের জন্য আন্দোলন করিনি, শুধু মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছি। অথচ আজ দেখা যাচ্ছে যারা সরাসরি আওয়ামী লীগের প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছিল, তারাও বিএনপির কমিটিতে জায়গা পাচ্ছে। এটা দলের জন্য লজ্জাজনক।
তার অভিযোগ, বিএনপির ভেতরে একটি অংশ আওয়ামী লীগের সঙ্গে আঁতাত করে সুবিধা নিচ্ছে।
সমাবেশে অংশ নেওয়া অনেক নেতাকর্মী বলেন, বিএনপি ত্যাগীদের দল হলেও এখন তাদের অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। সুযোগসন্ধানীরা কমিটিতে প্রভাবশালী হয়ে উঠছে। এতে দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে।