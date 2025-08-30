শ্রীপুরে বৃদ্ধাকে হত্যা করে মাটিচাপা, গ্রেফতার নেশাগ্রস্ত যুবক

গাজীপুরের শ্রীপুরে তাল কুড়ানোকে কেন্দ্র করে এক বৃদ্ধাকে নৃশংসভাবে খুন করে মাটিচাপা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। নিহত কমলা বেগম (৫০) উপজেলার ভুতুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল কদম আলী এর স্ত্রী । পুলিশ এ ঘটনায় একই গ্রামের হামিদের ছেলে, নেশাগ্রস্ত যুবক আশিক (২৫)কে গ্রেপ্তার করেছে।
পুলিশ জানায়, আশিক দীর্ঘদিন ধরে নেশায় আসক্ত ছিল। সে তাল কুড়িয়ে মাদক তৈরি করত। এ জন্য অন্য কাউকে তাল কুড়াতে দিতে চাইত না। কমলা বেগম তাল কুড়াতে গেলে আশিক ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। গত শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকালে সুযোগ বুঝে কমলা বেগমকে মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে এবং কোদাল দিয়ে গলা কেটে হত্যা করে। পরে লাশ গর্ত খুঁড়ে মাটিচাপা দিয়ে ঝোপঝাড় ও গাছগাছালি দিয়ে ঢেকে রাখে।
সেদিন সকালে তাল কুড়াতে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেননি কমলা বেগম। বিকেল পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে স্বজনেরা স্থানীয়দের নিয়ে খুঁজতে থাকেন। এ সময় মাটির নিচে কাপড়ের অংশ দেখতে পান তারা। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মাটি খুঁড়ে গলা কাটা লাশ উদ্ধার করে।
নিহতের পুত্রবধূ, যিনি স্থানীয় একটি গার্মেন্টসে চাকরি করেন, তিনি বলেন, আমার শাশুড়ি প্রতিদিনের মতো তাল কুড়াতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আর ফিরে আসেননি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাইনি। পরে এক জায়গায় মাটির নিচে কাপড়ের অংশ দেখা যায়। সেখান থেকেই সন্দেহ হয়। পুলিশ এসে মাটি খুঁড়ে তার লাশ উদ্ধার করে।
ঘটনার পর থেকেই শ্রীপুর থানা পুলিশ ব্যাপক অভিযান শুরু করে। ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে তারা আসামি শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। এ সময় হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হাতুড়ি ও কোদাল উদ্ধার করা হয়েছে।
শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক পিপিএম বলেন, এটি একটি অত্যন্ত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। তাল কুড়ানোকে কেন্দ্র করেই গ্রেপ্তারকৃত আশিক বৃদ্ধা কমলা বেগমকে হত্যা করে মাটিচাপা দেয়। ঘটনার পর থেকেই পুলিশ অভিযান চালায় এবং আসামিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। এ ঘটনায় থানায় হত্যা মামলা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।