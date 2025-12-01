শ্রীপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

গাজীপুরের শ্রীপুরে বিএনপির চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দ্রুত সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে চারটায় শ্রীপুর মডেল মসজিদ প্রাঙ্গণে উপজেলা ও পৌর কৃষক দলের উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়।
আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ–স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক এবং গাজীপুর-৩ আসনে দলীয় প্রার্থী অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।
উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক প্রভাষক ডা. মুজাহিদুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন—শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল মোতালেব, সদস্য সচিব খায়রুল কবির মন্ডল আজাদ, গাজীপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক এস এম আবুল কালাম আজাদ, শ্রীপুর পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন বেপারী, সাবেক কাউন্সিলর ও বিএনপি নেতা বিল্লাল হোসেন, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য খোকন প্রধান, পৌর কৃষক দলের আহ্বায়ক শাহজাহান মিয়া, উপজেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব হুমায়ুন কবির, পৌর কৃষক দলের সদস্য সচিব রাহাত হাসান জুয়েলসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা।
মিলাদ শেষে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন শ্রীপুর পৌর ওলামা দলের সভাপতি ক্বারী মো. ইব্রাহিম।