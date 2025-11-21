শ্রীপুরে ভূমিকম্পে আতঙ্ক—কারখানায় সিঁড়িতে হুড়োহুড়িতে আহত শতাধিক শ্রমিক

গাজীপুরের শ্রীপুরে ভূমিকম্পের সময় বহুতল একটি পোশাক কারখানা থেকে নামতে গিয়ে হুড়োহুড়িতে শতাধিক শ্রমিক আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে শ্রীপুর পৌরসভার গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ি এলাকার ‘ডেনিমেক লিমিটেড’-এ এ ঘটনা ঘটে।
ভূমিকম্প শুরু হতেই সাততলা ভবনের শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ফায়ার অ্যালার্ম বাজানোর পর সবাই সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলে তীব্র চাপাচাপির সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের অভিযোগ, ভবনের গেট ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় চাপা পড়ে অনেকেই গুরুতর আহত হন।
ঘটনার খবর পেয়ে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ছুটে যান গাজীপুর-৩ আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু। আহতদের খোঁজখবর নিয়ে তিনি বলেন—আমি আহত শ্রমিকদের পাশে আছি। তাদের চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সহায়তায় সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখব।
শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. বিজন মালাকার জানান, সকাল ১১টার পর থেকে আহত শ্রমিকদের আনা শুরু হয়। এখন পর্যন্ত ৮০–৯০ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫৩ জনকে ভর্তি রাখা হয়েছে। গুরুতর আহত ছয়জনকে গাজীপুর সদর হাসপাতাল ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মাহমুদুল হাসান বলেন, ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে শ্রমিকরা একসঙ্গে দরজা ও সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। ভবনের কোনো কাঠামোগত ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। কারখানায় জরুরি বহির্গমন পথ পর্যাপ্ত ছিল কি না এবং নিয়মিত ভূমিকম্প–সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কি না—এই বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।