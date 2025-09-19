শ্রীপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে পুলিশের ওপর হামলা, আটক ৫

গাজীপুরের শ্রীপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় পুলিশের দুই সদস্য আহত হন। তবে পুলিশের তাৎক্ষণিক প্রতিরোধে আটক আসামিকে ছিনিয়ে নিতে ব্যর্থ হয় হামলাকারীরা। ঘটনাস্থল থেকে ইয়াবা ও গাঁজাসহ পাঁচজনকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে দুটি মামলা দিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পশ্চিমখণ্ড মসজিদ মোড় এলাকায়। গভীর রাতে শ্রীপুর থানা পুলিশের একটি বিশেষ টিম (২০-২৫ জন সদস্য) এ অভিযান অংশ নেন। অভিযানে আটকরা হলেন-কেওয়া পশ্চিমখণ্ড এলাকার নূর মোহাম্মদের ছেলে নজরুল (৫৪), মৃত আবুল কাশেমের ছেলে আসাদুজ্জামান (৬০), তাঁর স্ত্রী দেলোয়ারা খাতুন (৪৫), ছেলে আসিফ (২৩) ও আল আমিন (৩০)। এলাকাবাসীর দাবি, এ পরিবার দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। শুধু তাই নয়, তাঁদের বাড়িকে ঘিরে গড়ে ওঠে মাদকের একটি বড় সিন্ডিকেট। বাড়ির চারপাশে সিসি ক্যামেরা বসিয়ে তাঁরা কার্যত ‘সুরক্ষিত দুর্গ’ বানিয়ে ফেলেছিলেন। এতে সাধারণ মানুষ ভয়ে কখনো তাঁদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারেননি।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শ্রীপুর থানা পুলিশের প্রায় ২০–২৫ জনের একটি দল ওই রাতে কেওয়া পশ্চিমখণ্ড এলাকায় যায়। অভিযান চালিয়ে বসতঘর থেকে ইয়াবা ও গাঁজা উদ্ধার করে আসাদুজ্জামানের ছেলে আসিফ কে আটক করে পুলিশ।
এ সময় আসাদুজ্জামান এর পরিবারের ৪-৫ জন সদস্য পুলিশের ওপর হামলা চালায়। তাঁরা আটক আসামিকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে পুলিশ ও হামলাকারীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। এতে পুলিশের দুই সদস্য আহত হন। তবে শেষ পর্যন্ত পুলিশ আটক ব্যক্তিকে ছাড়াতে দেয়নি। প্রায় কয়েক মিনিটের এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, আমাদের একটি টিম মাদক উদ্ধারের জন্য আসাদুজ্জামানের বাড়িতে অভিযান চালায়। ইয়াবা ও গাঁজা উদ্ধার করার পর আসিফ কে আটক করা হয়। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে আসামিকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এতে আমাদের দুই পুলিশ সদস্য আহত হন। তবে আমরা আসামিকে ছাড়াতে দিইনি। এটি ছিল একটি সফল অভিযান।
হামলায় আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল কুদ্দুস, ও জোনায়েদ হোসাইন। তাঁরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।
অভিযানে ৪৫টি ইয়াবা ও এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় সরকারি কাজে বাধার অভিযোগে একটি মামলা এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক আসামিদের শুক্রবার আদালতে পাঠানো হয়।
এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, আসাদুজ্জামানের পরিবারের কারণে গ্রামটি দীর্ঘদিন ধরে মাদকের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। দিন-রাত যেকোনো সময় এখানে মাদকের ক্রয়-বিক্রয় হতো। ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারত না। স্থানীয়ভাবে একাধিকবার অভিযোগ উঠলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ হয়নি।
(ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক আরো বলেন, আমরা চাই এলাকায় মাদক ব্যবসার শেকড় উপড়ে ফেলতে। এ জন্য নিয়মিত অভিযান চলছে। কেউ মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকলে তাঁকে ছাড় দেওয়া হবে না। এ অভিযান তারই অংশ।