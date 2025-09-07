শ্রীপুরে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বিএনপির দোয়া মাহফিল

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বাদ আছর শ্রীপুর উপজেলা সভাকক্ষে আয়োজন করা হয় এ মাহফিল। মাহফিল টি চঞ্চলনা করেন উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব খাইরুল করিম মন্ডল আজাদ,
মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ও গাজীপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু। তিনি বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানবজাতির মুক্তির দিশারি। তাঁর শিক্ষা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পথ দেখাবে। বাংলাদেশে ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের নবীর আদর্শকে সামনে রাখতে হবে।
মাহফিলে আরও বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির আহবায়ক আব্দুল মোতালেব, পৌর বিএনপির আহবায়ক হুমায়ুন কোবির সরকার, পৌর বিএনপি সদস্য সচিব বিল্লাল হোসেন বেপারী, উপজেলা বিএনপির ১ নং যুগ্ম আহ্বায়ক মোসলেম উদ্দিন উদ্দিন মৃধা, নবী করিম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেন পারি ক্বারী সিরাজুল ইসলাম, সর্বশেষ মোনাজাত করেন শ্রীপুর মডেল মসজিদের ইমাম ও খতিব।
ঈদে মিলাদুন্নবীর মাহফিলের মতো ধর্মীয় আয়োজনে ব্যাপক উপস্থিতি প্রমাণ করে বিএনপির প্রতি জনগণের আস্থা অটুট রয়েছে। দোয়া মাহফিল শেষে অসুস্থ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
মাহফিলে শতাধিক নেতা-কর্মীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেকে কোরআন খতমের আয়োজনও করেন। মোনাজাত শেষে স্থানীয় দরিদ্র মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়।