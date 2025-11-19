শ্রীপুরে যুবদল নেতার ঝুট গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় একটি ঝুট গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১২টার দিকে মাওনা-শ্রীপুর আঞ্চলিক সড়কের বকুলতলা এলাকার শ্রীপুর উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক সারোয়ার হোসেনের মালিকানাধীন ঝুট গুদামে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে প্রথমে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু করে। পরে আগুনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে রাজেন্দ্রপুর মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের আরও দুটি ইউনিটসহ মোট ছয়টি ইউনিট আজ বুধবার দুপুর ১টায় রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বেলা একটা প্রায় ১৩ ঘণ্টা ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে।
গোডাউনের মালিক সারোয়ার হোসেন জানান, একটি মহল পরিকল্পিতভাবে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটিছে। তিনি আরও জানান,এ অগ্নিকান্ডে চারটি গরুসহ তোলা পুড়ে প্রায় আড়াই কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
তিনি জানান,আগুন প্রথমে মূল গুডাউনের বাহিরে লাগে, পরে তা মুহূর্তের মধ্যেই বড় গোডাউনে ছড়িয়ে পড়ে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুন মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে এবং গুদামের ভেতরে থাকা সব ঝুট মালামাল পুড়ে যায়। এছাড়া গুদামে থাকা ৪টি গরুও আগুনে পুড়ে মারা গেছে। গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মো. মামুন বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে পাঁচটি ইউনিট কাজ করছে। আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মাহমুদুল হাসান জানান, রাত সাড়ে ১২টার খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এখনো আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। আগুনের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তের পর জানা যাবে।