শ্রীপুরে রাতের আঁধারে দুই ঘোড়া জবাই: জনতার হাতে আটক কসাই

গাজীপুরের শ্রীপুরে গভীর রাতে দুটি ঘোড়া জবাই করে মাংস বিক্রির চেষ্টা চলাকালে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দিবাগত রাত ২টার দিকে মাওনা ইউনিয়নের উত্তর বেলতলি গ্রামের খন্দকার বাড়ি মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আটক ব্যক্তির নাম রুবেল মিয়া। তিনি সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার মাটিকাটা গ্রামের রাকিব আলীর ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতের অন্ধকারে এলাকার একটি বাউন্ডারির ভেতরে ৪–৫ জনকে দুটি ঘোড়া জবাই করতে দেখা যায়। স্থানীয়রা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইলে ওই দলের চারজন দৌড়ে পালিয়ে যায়। তবে রুবেল মিয়াকে ধরে ফেলেন এলাকাবাসী। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে হেফাজতে নেয়।
শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল বারিক বলেন, “ঘটনার খবর পাওয়ার পর পুলিশ গিয়ে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।