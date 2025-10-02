শ্রীপুরে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রতিমা বিসর্জন

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রতিমা বিসর্জন। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজাবাড়ী বাজার ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সামনে থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে পারুলী নদীতে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে একসাথে ২২টি পূজা মণ্ডপের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ও গাজীপুর জেলা বিএনপির ১নং যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।
ভাওয়াল রাজাবাড়ী হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ পরিষদের সভাপতি বাবু অরুণচন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন রাজাবাড়ী ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য সচিব রাকিব মোড়ল ও লিটন ঘোষ।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন—শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল মোতালেব, যুগ্ম আহ্বায়ক মোসলেউদ্দিন মৃধা, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এস. এম. মাহফুল হাসান হান্নান, রাজাবাড়ী ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক নাজমুল হুদা শাহিন, সাবেক সভাপতি আব্দুল বারীক, যুগ্ম আহ্বায়ক মহিদুল ইসলাম নয়ন, মোফাজ্জল হোসেন, আবুল হোসেন প্রমুখ। পূজা মণ্ডপ আয়োজক কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।
শোভাযাত্রা শেষে নদীর তীরে ভক্তদের ভিড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।