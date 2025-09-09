শ্রীপুরে স্ত্রীকে উত্যক্তের প্রতিবাদে পল্লী চিকিৎসক খুন, মূল আসামিসহ গ্রেপ্তার ৩

গাজীপুরের শ্রীপুরে স্ত্রীকে উত্যক্তের প্রতিবাদ করায় পল্লী চিকিৎসক মো. হাসিবুল ইসলাম (৪০) খুন হওয়ার সাত মাস পর অবশেষে মামলার মূল আসামি কিশোর গ্যাং লিডার ‘পিস্তল রুবেল’কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে মাওনা এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক জানান, সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে পুলিশের একাধিক টিম নিয়ে তিনি নিজেও অভিযানে অংশ নেন। প্রথমে ‘পিস্তল রুবেল’কে আটক করা হয়। পরে তার সহযোগী সাব্বির ও সজীবকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরা সবাই কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য এবং পল্লী চিকিৎসক হাসিবুল হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ২ জানুয়ারি রাত ২টার দিকে উপজেলার কেওয়া পশ্চিম খণ্ড গ্রামের মসজিদ মোড়ে হত্যাকাণ্ডটি ঘটে। ওই রাতে ঢাকার কাজ শেষে প্রাইভেটকারে স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন হাসিবুল।
বাড়ির সামনে নামার সময় ৮–১০ জন কিশোর হৈচৈ করছিল। তাদের সরে যেতে বললে তারা উল্টো গালাগালি শুরু করে। প্রতিবাদ করলে গাড়িচালককে মারধর করা হয়। এরপর হাসিবুলকে টেনে নামিয়ে লাঠি ও ইট দিয়ে এলোপাতাড়ি পেটানো হয়। একপর্যায়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।
স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে আল-হেরা হাসপাতাল, পরে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। ওই হামলায় নিহতের স্ত্রী মাহমুদা আক্তার, শ্যালকের স্ত্রী সালমা আক্তার, শ্যালক হানিফ ও গাড়িচালক শিমুল আহত হন।
হাসিবুলের স্ত্রী মাহমুদা আক্তার বলেন, আমরা ঢাকার কাজ শেষে রাত দুইটার দিকে বাড়ির সামনে নামি। তখন কয়েকজন কিশোর প্রশ্ন তোলে-এত রাতে কোথা থেকে এলাম। স্বামী শান্তভাবে চলে যেতে বলেন। তখনই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে গাড়িচালককে মারধর শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে সবাই মিলে আমার স্বামীকে টেনে নিয়ে গিয়ে ইট দিয়ে আঘাত করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আমি চিৎকার করলেও আশপাশে কেউ ভয়ে এগিয়ে আসেনি। আমি শুধু দেখলাম, আমার স্বামীকে তারা হত্যা করছে। এখন সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি দিশেহারা।
তিনি আরও বলেন, আমার স্বামীকে যারা হত্যা করেছে, তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। নয়তো অন্য পরিবারও একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, হত্যার পর থেকেই রুবেল আত্মগোপনে ছিল। নিয়মিত অবস্থান পরিবর্তন করে পুলিশের নজর এড়ানোর চেষ্টা করছিল। দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণের পর প্রযুক্তির সহায়তায় মাওনা এলাকায় তার অবস্থান শনাক্ত করা হয়। সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে সহ তার আরো দু”জন সহকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলার অন্যান্য আসামিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, রুবেল ও তার গ্যাং দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। তারা বিভিন্ন সময়ে চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, ছিনতাই ও মারামারির মতো অপরাধে জড়িত ছিল। তাদের কারণে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল। অপরাধীরা যত বড় শক্তিশালী হোক না কেন আইন তাদেরকে শাস্তি দিবে ইনশাল্লাহ।