শ্রীপুরে ২০ লাখ টাকার নকল প্রসাধনী জব্দ, দুই প্রতিষ্ঠানকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার মাওনা চৌরাস্তায় নকল প্রসাধনী বিক্রির অভিযোগে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করেছে র্যাব-১ এর ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন র্যাব সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু হাসান।
আদালত সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাওনা বাজার সড়কের বিসমিল্লাহ স্টোর ও সততা এন্টারপ্রাইজ নামের দুটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে প্রায় ২০ লাখ টাকার নকল প্রসাধনী সামগ্রী জব্দ করা হয়।
পরে মেসার্স বিসমিল্লাহ স্টোরকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৩০, ৩১ ও ৪১ ধারায় ৩ লাখ টাকা এবং মেসার্স সততা এন্টারপ্রাইজকে একই আইনের ৩০, ৩১ ও ৪১ ধারাসহ বিএসটিআই আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের দায়ে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। মোট ৫ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য প্রতিষ্ঠান দুটিকে সতর্ক করা হয়।
অভিযান চলাকালে উপস্থিত ছিলেন র্যাব-১ এর পোড়াবাড়ি ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট নাফিজ বিন জামাল, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ফিল্ড অফিসার অর্ণব চক্রবর্তী ও ফাহাদ হাসানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা।
অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু হাসান বলেন, নকল ও নিম্নমানের প্রসাধনী ব্যবহার মানুষের ত্বক ও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আমরা বাজারে এসব ভেজাল ও নকল পণ্যের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি। জনগণের নিরাপত্তা ও ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
র্যাব কর্মকর্তারা জানান, জব্দ করা নকল প্রসাধনী পণ্য ধ্বংসের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি, জড়িত ব্যবসায়ীদের বিষয়ে আরও তথ্য যাচাই করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।