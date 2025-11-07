শ্রীপুরে ৩ সাংবাদিকের নামে ষড়যন্ত্রমূলক মামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ

গাজীপুরের শ্রীপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদকসহ তিন সাংবাদিকের নামে ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় হয়রানির নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ। শ্রীপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক টিপু সুলতান যুগ্ন সম্পাদক সাধারণ আশরাফুল ইসলাম সরকার, দপ্তর সম্পাদক ফরহাদ আলমের নামে কোন প্রকার তদন্ত ছাড়াই ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ।
গাজীপুর জেলা সাংবাদিক ঐক্য পরিষদের সভাপতি আবুল কাশেম, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, শ্রীপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুল মালেক ওই তিন সাংবাদিকের নামে হয়রানি মূলক মামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন। পাশাপাশি ওই তিন সাংবাদিককে পুলিশি হয়রানি না করা এবং মামলা হতে অবিলম্বে অব্যাহতি দেয়ারও দাবি জানিয়েছেন।
উল্লেখ্য,শ্রীপুর সাব-রেজিস্টি অফিসে জনৈক শাহাবুদ্দিন নামের এক ব্যক্তির জমি রেজিস্ট্রিকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শাহাবুদ্দিনের মেয়ে বাদী হয়ে গত ৩০ অক্টোবর শ্রীপুর থানায় ১৪ জনের নামে মামলা দায়ের করেন। একটি স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তিন সাংবাদিকের নাম ওই মামলায় জড়ানো হয়েছে।