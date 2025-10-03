শ্রীপুর কাঁচা মরিচ ৪০০ টাকা কেজি

গাজীপুরের শ্রীপুরের জৈনা বাজারে আজ সকালে গিয়ে দেখা গেল, পাইকারিতে কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ৩৫০ টাকায়, খুচরায় ৪০০ টাকায়। মাত্র এক সপ্তাহ আগেও এই দাম ছিল অর্ধেকের কম। হঠাৎ দামের এই ঊর্ধ্বগতি নিয়ে দিশেহারা ক্রেতারা বলছেন, সংসার চালানোই এখন কঠিন হয়ে পড়েছে।
জয়না বাজারের পাইকারি বিক্রেতা অলী মিয়া বলেন, ইন্ডিয়া থেকে কাঁচা মরিচ আসা বন্ধ। পূজা চলছে, ট্রাক আসছে না। তাই দাম বেড়েছে। পূজা শেষে মাল আসলেই দাম কমবে। তবে সরবরাহ না বাড়লে দাম আরও বাড়তে পারে।
একজন খুচরা বিক্রেতা বলেন আমরা জোর করে দাম বাড়াইনি। পাইকারি বাজারেই বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। ক্রেতারা মনে করেন আমরা দাম বাড়াচ্ছি, আসলে আমরাও বিপাকে আছি।
মরিচ ছাড়াও অন্যান্য সবজির দামও চড়া। পাইকারি বাজারে আজকের দামের তালিকা—
গাজর : ১২০ টাকা কেজি
টমেটো : ১১০ টাকা কেজি
পেঁয়াজ : ৬২ টাকা কেজি
মিষ্টি কুমড়া : ১৩০ টাকা প্রতি পিস
রসুন : ১০০ টাকা কেজি
বড় রসুন : ১৩০ টাকা কেজি
আদা : ১৯০ টাকা কেজি
করলা : ৮০ টাকা কেজি
ধনিয়া পাতা : ২০০ টাকা কেজি
তবে চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, কচু, শসা, পেঁপে ও পটলের দাম আজ কিছুটা কম ছিল। ফলে অনেক ক্রেতা সেগুলো কেনার দিকে ঝুঁকেছেন।
শ্রীপুর উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাঈদ চৌধুরী বলেন, মরিচ ৪৫০ টাকা কেজি! দাম বাড়ছে হু হু করে। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়েছে নানা কারণে। বাজার তদারকি না করলে এ দৈন্য মানুষকে আরও অসহায় করে দেবে। নিত্য প্রয়োজনীয় শাক, সবজির দাম কমাতে দাম বেধে তা তদারকির আবেদন রইলো।
দিনমজুর সজিব মিয়া ক্ষোভ নিয়ে বলেন, দিনে ৫০০ টাকা রোজগার করি, বাজারে এলে অর্ধেক টাকা মরিচ-আদায় শেষ হয়ে যায়। সংসারে বাচ্চাদের নিয়ে কীভাবে চালাব বুঝতে পারছি না।
সুশীলরা মনে করছেন, আমদানি বন্ধ হলেই বাজারে ভয়াবহ অস্থিরতা দেখা দেয়। বিকল্প উৎস না থাকায় এই সংকট দীর্ঘস্থায়ী হয়। সরকারকে এখনই বাজার নিয়ন্ত্রণে কঠোর নজরদারি বাড়াতে হবে।
বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, পূজা শেষে ভারত থেকে সরবরাহ শুরু হলে দাম কিছুটা কমতে পারে। তবে সরবরাহ যদি স্বাভাবিক না হয়, তাহলে শীতের আগেই কাঁচা মরিচের দাম ৫০০ টাকা ছাড়াতে পারে।