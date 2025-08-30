শ্রীপুর পৌর বিএনপির কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গাজীপুরের শ্রীপুরে বিএনপির নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হলো পৌর বিএনপির কর্মী সমাবেশ। শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে পৌর এলাকার দারগার চালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে এ সমাবেশ হয়।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শ্রীপুর পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির সরকার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পৌর বিএনপির সদস্য সচিব বিল্লাল হোসেন বেপারী।
প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু। তিনি বলেন, দেশ আজ ভয়াবহ সংকটে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজপথেই হবে চূড়ান্ত জবাব।
সমাবেশে বক্তব্য দেন শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোসলেহ উদ্দিন মৃধা, মোক্তারুল করিম মড়ল শামিম, বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম সেলিম, আবুল হোসেন প্রধান, অ্যাডভোকেট আহসান কবির, খোকন প্রধান, শাহজাহান সজল ও টিপু সুলতান, মামুন আকন, আজিজুল হক রাজন প্রমুখ।
কর্মী সমাবেশে অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।