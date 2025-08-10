শ্রীপুর প্রাইভেট হাসপাতাল মালিক সমিতির নির্বাচন সভাপতি আব্দুল মালেক সম্পাদক ইসমাইল

গাজীপুরের শ্রীপুর প্রাইভেট হাসপাতাল মালিক সমিতির নির্বাচনে আব্দুল মালেক সভাপতি, ইসমাইল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। গতকাল শনিবার (৯ আগস্ট) গাজীপুর শহরের মুন্সিপাড়া সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ে বেলা ১১টা থেকে শুরু হয়ে দুপুর ২টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গ্রহণ শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মো. শাহ আলম শিকদার এবং সদস্য সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন।
গাজীপুর প্রাইভেট হসপিটাল, ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের শ্রীপুর উপজেলা শাখার কার্যকরী কমিটির দ্বিবার্ষিক এ নির্বাচনে তিনটি পদে সরাসরি ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন হাসপাতাল মালিকগণ। এতে সভাপতি পদে মাওনা সিটি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দৈনিক যুগান্তরের শ্রীপুর প্রতিনিধি আব্দুল মালেক নির্বাচিত হন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন এম এন আহসান ইসমাইল, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মো. রফিকুল ইসলাম। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. জহিরুল হক, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মাজহারুল ইসলাম।
অন্যান্য পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেন: সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল লতিফ, সহ-সভাপতি মো. আশরাফুজ্জামান খান মাসুদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুনাইদ হাবিব রুবেল, অর্থ সম্পাদক মীর মো. জহিরুল ইসলাম, ধর্ম, সাহিত্য ও ম্যাগাজিন বিষয়ক সম্পাদক মো. সোহেল মিয়া, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. মমিন উদ্দিন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. শরিফ।