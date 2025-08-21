শ্রীপুর সরকারি কলেজে ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটির আনন্দ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটির উদ্যোগে গাজীপুরের শ্রীপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হলো এক বর্ণাঢ্য আনন্দ মিছিল। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।
নতুন কমিটির সভাপতি নাজমুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেনের নেতৃত্বে মিছিলে শত শত নেতাকর্মী অংশ নেন। ব্যানার, ফেস্টুন আর স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা জানান, এ আনন্দ মিছিল মূলত নতুন নেতৃত্বকে স্বাগত জানানো এবং সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত করার অংশ হিসেবে আয়োজিত হয়েছে।
আনন্দ মিছিল শেষে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে নবগঠিত কমিটির সভাপতি নাজমুল হোসেন বলেন,
শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শ ও চেতনা বুকে ধারণ করে আমরা সংগঠনকে শক্তিশালী করবো। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে ছাত্রদল সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, ভবিষ্যতেও সেই ভূমিকা অব্যাহত থাকবে।
সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে গড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, গাজীপুর-৩ আসনের অভিভাবক, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু ভাই, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন নাসির এবং গাজীপুর জেলা ছাত্রদলকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই নতুন কমিটি উপহার দেওয়ার জন্য। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ছাত্রদলকে এগিয়ে নিয়ে যাবো। অন্যায়, জুলুম ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ছাত্রদল হবে অদম্য শক্তি। শ্রীপুর সরকারি কলেজ থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল প্রমাণ করে ছাত্রদলের প্রতি শিক্ষার্থীদের আস্থা ও ভালোবাসা কতটা গভীর।
সাধারণ শিক্ষার্থীরা নবগঠিত কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ছাত্রদলের ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে নতুন নেতৃত্বকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। তারা আশা প্রকাশ করেন, নতুন নেতৃত্ব শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
আনন্দ মিছিলে নানা স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো ক্যাম্পাস।
শিক্ষা, ঐক্য, প্রগতি-ছাত্রদলের মূলনীতি, তরুণ প্রজন্মের প্রথম ভোট ধানের শীষের জন্য হোক,
গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক-এসব শ্লোগানে আকাশ-বাতাস বারবার মুখরিত হয়।