সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর কোন অন্যায় মেনে নেয়া হবে না: ধানের শীষের প্রার্থী বাপ্পী

খুলনা – ৬ (কয়রা – পাইকগাছা) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এস এম মনিরুল হাসান বাপ্পি বলেছেন, আমার নির্বাচনী এলাকায় কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর কোন ধরনের অন্যায় নির্যাতন হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আমি নির্বাচিত না হলেও যে কোন ব্যক্তির দ্বারা যদি কেউ অত্যাচারের শিকার হয় তাহলেও আমি আপনাদের হয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিবো। এসময় তিনি আরো বলেন, আমাকে আপনারা নির্বাচিত করলে পাইকগাছা উপজেলার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবো ইনশাআল্লাহ।
আজ শনিবার বিকেল ৫ টায় উপজেলার হরিঢালী ও কপিলমুনি বিএনপি কর্তৃক কপিলমুনি ধান্য চত্ত্বরে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডাঃ আব্দুল মজিদ। কপিলমুনি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি শেখ আনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান শাহাদাৎ হোসেন ডাবলু, জেলা বিএনপির সদস্য শেখ ইমদাদুল ইসলাম, শেখ সামসুল আলম পিন্টু, হরিঢালী বিএনপির সাবেক সভাপতি শেখ ইমামুল ইসলাম, যুবদলের আহ্বায়ক তৌহিদুজ্জামান মুকুল।
কপিলমুনি বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ সরকারের পরিচালনায় আরও বক্তব্য রাখেন, ছাত্রদলের সদস্য সচিব মোঃ সাদ্দাম গাজী প্রমুখ। জনসভায় দুটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে মিছিল সহকারে দলটির নেতাকর্মীরা জনসভা স্থলে যোগদান করেন।