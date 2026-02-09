সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে ফুটবল মার্কায় ভোট চাইলেন নাজমুল হোসেন তাপস

ত্রয়োদশ নির্বাচনের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার-৫ নবীনগর আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী (ফুটবল মার্কা প্রতিক কাজী নাজমুল হোসেন তাপসের নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।
গতকাল রোববার ফেব্রুয়ারি নবীনগর পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বিকাল তিনটা থেকে নবীনগরের ২১ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে মিছিলেসহ অসংখ্য কর্মী সরকারি হাই স্কুল মাঠে ঝড় হতে থাকে। সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ইঞ্জি. শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত জনসভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন- সাবেক মেয়র মাইনুদ্দিন মাইনু, সাবেক পৌর কমিশনার আবু সাইদ, নবীনগর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি- হাবিবুর রহমান খায়ের, সাবেক চেয়ারম্যান নূরুল আমিন, সাবেক চেয়ারম্যান হাজী নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, হাজী সাহাব উদ্দিন প্রমুখ।
জনসভায় কাজী নাজমুল হোসেন তাপস বলেন-“আগষ্ট বিপ্লবের পর নবীনগরে চাঁদাবাজী, সন্ত্রাসী, ভূমি দখল, দোকান দখল, সংখ্যালঘু নির্যাতন এ সব অপ-রাজনীতি দেখার জন্য তরুণ প্রজন্ম আগস্ট বিপ্লব করে নাই। আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি নবীনগরের জনগণের ভোটের নির্বাচিত হতে পারলে এ সব অপরাজনীতি নবীনগরে বন্ধ করব ইনশাল্লাহ। আগামী ১২ তারিখ ফজরের নামাজ পড়ে সবাই ভোট কেন্দ্রে চলে আসবেন। নবীনগরকে ইনসাফের নবীনগরে পরিণত করতে আমি ফুটবল মার্কায় আপনাদের ভোট চাই।” ১২ ফেব্রুয়ারি সিদ্ধান্ত হবে কে আগামী পাঁচ বছর নবীনগর পরিচালনা করবে।