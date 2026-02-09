সোমবার, ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৭:৩০ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের মোবাইল নিতে বাধা নেই লালমনিরহাট-৩ (সদর) আসনে জামায়াত প্রার্থীর (দাঁড়িপাল্ল) নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা এরশাদ উল্লাহ’র ধানের শীষে ভোট চাইলেন আশি’র দশকের ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ ডিজিটাল কমার্সে কমিউনিটি ব্যাংক-ভিনি কসমেটিকস অংশীদারিত্ব নাহিদ ইসলামের নামে প্রচারিত ডোমিনিকার পাসপোর্টটি আসল নয় নানা কারণে এবারের নির্বাচন আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : ডিএমপি কমিশনার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জামালপুরে যৌথ বাহিনীর নিরাপত্তা টহল শুরু সোনাতলায় উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে নির্বাচনী বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত ভাণ্ডারিয়ায় বিএনপি’র মনোনয়ন বঞ্চিত সতন্ত্র প্রার্থী মাহমুদ হোসেনের নির্বাচনের শেষ জনসভা সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে ফুটবল মার্কায় ভোট চাইলেন নাজমুল হোসেন তাপস শেরপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে পুলিশের লুট হওয়া শর্টগান উদ্ধার ; আটক ১ উৎসবমুখর পরিবেশে স্মার্ট বিদ্যালয় ডি.বি ইউনাইটেড হাইস্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন নিমতলায় ট্রাকের ধাক্কায় পিকআপের চালক ও সহকারী নিহত মুন্সীগঞ্জের আলদি বাজারে মাঝরাতে আগুনে পুড়লো তিন দোকান দলীয় মতাদর্শের অমিল : সংবাদ সম্মেলন করে তিন আ. লীগ নেতার পদত্যাগ ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৬ জারি চট্টগ্রাম-১৩ আসনের বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী এস এম শাহজাহানের সংবাদ সম্মেলন গোপালগঞ্জে- ১ আসনে ট্রাক প্রতিকের প্রার্থী কাবির মিয়ার বিশাল নির্বাচনী মিছিল গণতন্ত্রের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে নির্বাচন: ড. আসাদুজ্জামান রিপন সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষে সুনামগঞ্জে জিওসি মেজর জেনারেল আলীমুল আমীনের নিরাপত্তা পর্যালোচনা সুনামগঞ্জ সীমান্তে বিজিবির অভিযান: ১১ লক্ষাধিক টাকার গরু উদ্ধার নির্বাচনী উপকরণ সুরক্ষা ও নাশকতা প্রতিরোধে কোস্ট গার্ড সর্বদা প্রস্তুত: মহাপরিচালক জিয়াউল হক পূর্বাচল ৩০০ ফিটে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা: যুবদল নেতা নিহত, গুরুতর আহত ১ নির্বাচনের মাধ্যমেও দেশ ও সমাজে পরিবর্তনের সূচনা হয়-ইঞ্জিনিয়ার শামীম নীলফামারীতে মহিলা জামায়াতের নির্বাচনী প্রচারণা মিছিল চাঁদপুর-২ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন গণঅধিকার পরিষদের এক প্রার্থী সোনাতলায় পৌর জামায়াতের নির্বাচনী জনসভা: দুর্নীতিমুক্ত নতুন বাংলাদেশের প্রত্যয় অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দীনের লালমোহনে নূরে আলম তানিন এর উদ্যোগে ধানের শীষ প্রতিকের লিফলেট বিতরণ বিজট্রেড ভেঞ্চারসের সঙ্গে কমিউনিটি ব্যাংকের সমঝোতা ত্রয়োদশ নির্বাচন সামনে রেখে রূপগঞ্জে যুবদল–শ্রমিক দলের উঠান বৈঠক
/ চট্টগ্রাম

সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে ফুটবল মার্কায় ভোট চাইলেন নাজমুল হোসেন তাপস

মনির হোসেন,নবীনগর
সোমবার, ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ৫:২৯ অপরাহ্ন

ত্রয়োদশ নির্বাচনের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার-৫ নবীনগর আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী (ফুটবল মার্কা প্রতিক কাজী নাজমুল হোসেন তাপসের নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল রোববার ফেব্রুয়ারি নবীনগর পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বিকাল তিনটা থেকে নবীনগরের ২১ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে মিছিলেসহ অসংখ্য কর্মী সরকারি হাই স্কুল মাঠে ঝড় হতে থাকে। সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ইঞ্জি. শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত জনসভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন- সাবেক মেয়র মাইনুদ্দিন মাইনু, সাবেক পৌর কমিশনার আবু সাইদ, নবীনগর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি- হাবিবুর রহমান খায়ের, সাবেক চেয়ারম্যান নূরুল আমিন, সাবেক চেয়ারম্যান হাজী নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, হাজী সাহাব উদ্দিন প্রমুখ।

জনসভায় কাজী নাজমুল হোসেন তাপস বলেন-“আগষ্ট বিপ্লবের পর নবীনগরে চাঁদাবাজী, সন্ত্রাসী, ভূমি দখল, দোকান দখল, সংখ্যালঘু নির্যাতন এ সব অপ-রাজনীতি দেখার জন্য তরুণ প্রজন্ম আগস্ট বিপ্লব করে নাই। আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি নবীনগরের জনগণের ভোটের নির্বাচিত হতে পারলে এ সব অপরাজনীতি নবীনগরে বন্ধ করব ইনশাল্লাহ। আগামী ১২ তারিখ ফজরের নামাজ পড়ে সবাই ভোট কেন্দ্রে চলে আসবেন। নবীনগরকে ইনসাফের নবীনগরে পরিণত করতে আমি ফুটবল মার্কায় আপনাদের ভোট চাই।” ১২ ফেব্রুয়ারি সিদ্ধান্ত হবে কে আগামী পাঁচ বছর নবীনগর পরিচালনা করবে।

 


এই বিভাগের আরো খবর
এরশাদ উল্লাহ’র ধানের শীষে ভোট চাইলেন আশি’র দশকের ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ
চট্টগ্রাম-১৩ আসনের বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী এস এম শাহজাহানের সংবাদ সম্মেলন
নির্বাচনী উপকরণ সুরক্ষা ও নাশকতা প্রতিরোধে কোস্ট গার্ড সর্বদা প্রস্তুত: মহাপরিচালক জিয়াউল হক
চাঁদপুর-২ আসনে বিএনপির প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন গণঅধিকার পরিষদের এক প্রার্থী
১২ তারিখ ধানের শীষের জয় নিশ্চিত করে ঘরে ফিরবে: লোহাগাড়ায় পথসভায় আমির খসরু
আনোয়ারায় কৃষক দলের উদ্যোগে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin