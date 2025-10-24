সখীপুরে ইয়াবাসহ শ্রমিকদল নেতা গ্রেফতার

টাঙ্গাইলের সখীপুরে ৩৮০ পিস ইয়াবাসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া শামছুল আলম ১০নং বড়চওনা ইউনিয়ন শ্রমিক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক পদে দায়িত্ব পালন করছেন বলেও জানা যায়। থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে, সখীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) লিবাস চক্রবর্তীর নেতৃত্বে, এসআই সুমন, এএসআই মাহবুবুর রহমানসহ পুলিশের একটি বিশেষ দলের অভিযানে, উপজেলার দেবরাজ এলাকা থেকে মো. শামছুল আলম (৩৫) নামের মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে থানা পুলিশ। শামছুল উপজেলার কুতুবপুর শুকনারছিট গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে।
এ সময় ৩৮০ পিস ইয়াবা ও একটি হায়েস গাড়িসহ (মাইক্রোবাস) তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মাদকের আনুমানিক মূল্য ১,১৪,০০০/-(একলক্ষ চৌদ্দ হাজার) টাকা। উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি মো. মতিন মিয়া বলেন, বিএনপি বা এর সহযোগী সংগঠনে কোন অপরাধীর থাকার সুযোগ নেই। বিষয়টি জানামাত্র বড়চওনা ইউনিয়ন শ্রমিক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক এর পদ থেকে আমরা তাকে বহিষ্কার করেছি।
সখীপুর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবুল কালাম ভূইয়া বলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হবে।