সখীপুরে নিজ ঘর থেকে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

সখীপুরে নিজ ঘর থেকে সুমাইয়া আক্তার(১৯) নামে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) গভীর রাতে উপজেলার কাকড়াজান ইউনিয়নের ছোটচওনা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত সুমাইয়া ওই এলাকার বাবলু মিয়ার স্ত্রী এবং কালিয়া গ্রামের রফিকুল ইসলাম তালুকদারের মেয়ে।
জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার রাতের খাবার খেয়ে স্বামী-স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েন। ভোররাতে স্বামী বাবলু ঘরের মধ্যে স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলে চিৎকার চেচামেচি শুরু করেন। পরে লোকজন এগিয়ে আসলে তাকে মরদেহ নিচে নামানো হয়।
নিহতের স্বামী বাবলু আরো জানান, আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাটি বা পারিবারিক সমস্যা ছিল না। সুমাইয়া কেন এমন ঘটনা ঘটালো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এদিকে মেয়ের মা সুফিয়া খাতুন জানান, গতরাতেও মেয়ে আমাকে ফোন করে কথা বলেছে। সকালে খবর পেয়ে আমি ছুটে এসেছি। আমার মেয়ে এভাবে মারা যেতে পারে না।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মোজাম্মেল হক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সকালে খবর পেয়ে তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিছুদিন হলো ওই দম্পতির বিয়ে হয়েছে।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সখীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. আবুল কালাম ভূঁইয়া জানান, ইতিমধ্যে থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।