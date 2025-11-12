সখীপুরে বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ,পরিদর্শন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সখীপুর উপজেলায় বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন (ডিএমআইই) পদ্ধতি বিষয়ক একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে সখীপুর উপজেলা প্রশাসন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আব্দুল্লাহ আল রনী। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা ম্যানেজার সাইয়্যেদ আহমেদ, উপজেলা সমন্বয়কারী শাহরেজা আমিন প্রমুখ। প্রশিক্ষণে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/প্যানেল চেয়ারম্যান, ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এবং হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটররা অংশগ্রহণ করেন।
প্রধান অতিথি (ইউএনও) আব্দুল্লাহ আল রনী তাঁর বক্তব্যে বলেন, “ডিএমআইই পদ্ধতি প্রশাসনিক কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে। এই পদ্ধতি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা যদি এই পদ্ধতিকে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারেন, তবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল ও ফলপ্রসূ হবে।”
তিনি আরও বলেন, আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা ডিএমআইই পদ্ধতির মূল কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেন।