সখীপুরে শিয়ালের কামড়ে নারীসহ আহত ১১

টাঙ্গাইলের সখীপুরে একই এলাকার ১১ নারী-পুরুষকে শিয়াল ও বানরে কামড়ানোর ঘটনা ঘটেছে গতসোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত উপজেলার আড়াইপাড়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
এঘ টনায় ঐ এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। আহত ব্যক্তিরা সোমবার রাতে ও মঙ্গলবার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়েছেন।
এলাকাবাসী ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে উপজেলার আড়াইপাড়া বাজার এলাকায় একদল শিয়াল হঠাৎ বিভিন্ন বাড়িতে হাকডাক দিয়ে চড়াও হয়। বাড়ির উঠোনে থাকা লোকজনকে কামড়াতে তেড়ে আসে। লোকজন দৌড়ে ঘরে প্রবেশ করার আগেই স্থানীয় আশপাশের কয়েকটি বাড়ির ১০ নারী-পুরুষ কামড় দেয়। এদিকে মঙ্গলবার সকালে ১ জন বানরের কামড়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেছে।
আহতরা হলেন-আড়াইপাড়া গ্রামের মৃত রেহেনা বেগম (৬৫), মর্জিনা খাতুন(৬০), হাজেরা বেগম(৬০), মালেকা বেগম (৪০), রফিকুল ইসলাম (৩৩), শাহাতন নেছা(৬০), সাদিয়া আক্তার (১৯),মিরাজ, শাহিদা, মমিনুল হক ও আবদুল মজিদ।
এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. আবুবকর সিদ্দিক বলেন, সোমবার থেকে মঙ্গলবার সকাল ১০ টা পর্যন্ত শিয়াল ও বানরের কামড়ানো ১১ নারী-পুরুষকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।