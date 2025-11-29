সখীপুরে সালাউদ্দিন আলমগীর রাসেলের গণসংযোগ

টাঙ্গাইলের সখীপুরে গণসংযোগ করছেন লাবীব গ্রুপের চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন আলমগীর রাসেল। আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেলে তিনি উপজেলার দাড়িয়াপুর ইউনিয়নের কৈয়ামধু, দাড়িয়াপুর, আকন্দপাড়া, জায়েদা মার্কেট সহ বেশ কয়েকটি স্থানে পথসভায় অংশ নেন।
এ সময় বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ জনগণের উপস্থিতিতে পথসভাগুলো উৎসবমুখর পরিবেশে পরিণত হয়। পথসভায় সালাউদ্দিন আলমগীর রাসেল স্থানীয় জনগণের খোঁজখবর নেন এবং তাঁদের সমস্যা ও প্রত্যাশা সম্পর্কে অবহিত হন।
বক্তব্যদানকালে সালাউদ্দিন আলমগীর জানান, “আমি গত ২০-২৫ বছর ধরে বাসাইল-সখীপুরবাসীর পাশে রয়েছি। আমার সাধ্য অনুযায়ী অসহায় মানুষের জন্য শীতবস্ত্র, হুইলচেয়ার বিতরণ, ঈদ উপহার প্রদান, চিকিৎসা সহায়তা সহ কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিয়েছি। বর্তমানে সখীপুর ও বাসাইল উপজেলাজুড়ে শীতবস্ত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। আমরা আপনাকে সম্মান হিসাবে উপহার দেই, এর বিনিময়ে কখনো ভোট দিবেন না। ভোট আপনার যাকে ভালো লাগে তাকেই দিবে। এসময় তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনার ভোটে শুধু জনপ্রতিনিধি নয়, নির্ধারণ হবে বাসাইল-সখীপুরের ভবিষ্যৎ। তাই আগামী নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য জনপ্রতিনিধিকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান তিনি।